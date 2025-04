Overleg Voorjaarsnota: naderend ravijnjaar ‘fors gedempt’

Het overleg tussen de coalitiepartijen in Den Haag over de Voorjaarsnota heeft volgens BBB tot ‘extra miljarden’ voor gemeenten geleid. Daardoor zou het aanstaande ravijnjaar nu ‘fors gedempt’ zijn. NSC meldt ook dat er extra geld bijkomt voor gemeenten, maar niet hoeveel.

Het gemeentefonds dreigde lange tijd fors lager te worden in 2026, waardoor veel gemeenten vreesden de begroting niet rond te krijgen. Woensdagmiddag overlegt gemeentekoepel de VNG met de regering over de korting op het gemeentefonds en over de financiering van de jeugdzorg.

In gebreke stellen

De VNG dreigt naar de rechter te stappen als het gevraagde geld voor jeugdzorg uiterlijk woensdag niet wordt toegezegd. ‘Ik hecht eraan om nogmaals duidelijk te maken dat wij bij uitblijven van aanvullende financiering rondom de uitvoering van de Jeugdwet, de Staat onmiddellijk na het Overhedenoverleg van

woensdag aanstaande in gebreke zullen stellen,’ schreef VNG-voorzitter Sharon Dijksma vlak voor het overhedenoverleg.

Weer ademhalen

‘BBB was vanaf het begin helder: het moet niet gaan om een pleister van een paar honderd miljoen, maar om structurele miljarden. Gemeenten kunnen nu weer ademhalen,’ schrijft de partij. ‘Voorzieningen in de regio zijn geen luxe, maar van wezenlijk belang voor het dagelijks leven.’

Waar de extra miljarden van worden betaald, is nog niet bekend.

Stemming senaat

De Eerste Kamer stelde dinsdag de geplande stemming over het gemeentefonds uit, in afwachting van het overhedenoverleg woensdag. Wel nam de senaat moties aan over de gemeentefinanciën en de financiële verhoudingen tussen het Rijk en lokale overheden.

Zo moet het kabinet aantonen ‘hoe de diverse te onderscheiden medebewindstaken adequaat gefinancierd zijn en inzichtelijk maken hoe er voldoende budget resteert voor de autonome taak van gemeenten’.

Eerst zien, dan geloven

Hoewel de Wethoudersvereniging een structurele versterking van het gemeentefonds verwelkomt, reageert ze nog voorzichtig op het akkoord. ‘Eerst zien, dan geloven. Onze zorg zit op de rol en positie van wethouders, die zo afhankelijk is van beleid uit Den Haag. Daar zouden wij nog altijd meer beleidsvrijheid in willen. Geld is één ding, maar beleidsvrijheid minstens zo belangrijk.’

De extra miljarden voor het gemeentefonds bieden volgens de wethouders perspectief voor het behoud van lokale voorzieningen, zoals bibliotheken, zwembaden, dorpshuizen en de jeugdzorg. ‘Het dempen van het gevreesde ravijnjaar is een belangrijke stap om de financiële stabiliteit van gemeenten te waarborgen.’