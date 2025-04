Gemeenten kregen vorig jaar meer signalen over betalingsachterstanden van inwoners bij woningverhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven. Dit onderzocht Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Gemeenten ontvingen volgens Divosa in 2024 meer dan 1 miljoen automatische signalen over betalingsachterstanden, een toename van 10 procent. Sectoren die hieraan meewerken, zijn daar wettelijk toe verplicht. Gemiddeld ontvingen gemeenten vorig jaar 4,4 vroegsignalen per 1000 inwoners per maand. Een jaar eerder, in 2023, lag het gemiddelde nog op 4 vroegsignalen.

Acceptatie van hulp

Bijna 800.000 huishoudens ontvingen een hulpaanbod na een digitaal signaal, waarvan bijna de helft in een half jaar tijd met meerdere betalingsachterstanden kampte. Ruim 1 op de 3 huishoudens die met een aanbod werden benaderd, accepteerde dit.

Meestal betreft de help een ‘quick fix’, aldus Divosa. ‘Wat onder een quick fix wordt verstaan, kan in een bepaalde mate per gemeente verschillen. De bedoeling is dat deze vorm van hulpacceptatie wordt geregistreerd als de inwoner binnen de 30 dagen na hulpacceptatie wordt geholpen om (zelf) de betalingsachterstanden op te lossen, zonder dat de inwoner wordt doorverwezen naar een verder hulptraject.’

Wanbetaling zorg grootst

Het aantal achterstanden bij zorgverzekeraars was het grootst. Dat komt volgens Divosa omdat een verzekering verplicht is en dit vaak een van de eerste rekeningen is die niet meer wordt betaald. Het aantal signalen over achterstanden bij drinkwaterbedrijven is bijna verdubbeld.

‘Dit komt doordat een aantal drinkwaterbedrijven, waaronder de grootste speler, zijn overgestapt op maandelijkse facturatie in plaats van een betaling per kwartaal.’

Huurprijs toegenomen

Ook verhuurders van woningen hebben meer meldingen gedaan bij gemeenten. Hier was de stijging 10 procent. Divosa vermoedt dat huurders vaker een betalingsachterstand hadden of dat verhuurders meer meldingen deden. De huurprijs van veel woningen is vorig jaar toegenomen.

Energiemaatschappijen deden juist minder meldingen, wat resulteerde een afname van 7 procent. Het kan zijn dat minder mensen achterliepen met het betalen van hun energierekeningen, maar dat zij hier wel meer moeite mee hadden. ‘Dit zou betekenen dat de ernst van de problematiek is toegenomen,’ aldus Divosa.