AP roept kabinet op tot betere aanpak schuldenproblematiek

Het voorkomen van problematische schulden is van groot maatschappelijk belang. De huidige aanpak kan echter effectiever. Daarom doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu concrete aanbevelingen om de zogenoemde vroegsignalering te verbeteren.

Privacy onder druk

Hoewel de AP het belang van schuldenpreventie onderschrijft, ziet de toezichthouder dat de bescherming van persoonsgegevens steeds vaker tekortschiet. Ook worden kleine betalingsachterstanden regelmatig al gezien als signalen van problematische schulden. Dit kan de privacy van mensen schaden en ondermijnt het vertrouwen in de aanpak. Juist dat vertrouwen is essentieel om mensen effectief te kunnen helpen.

AVG biedt ruimte én kaders

Volgens AP-vicevoorzitter Monique Verdier is goede hulpverlening mogelijk binnen de bestaande privacyregels:

‘De AP wil net als het kabinet dat mensen met schulden goed geholpen worden, maar ook dat zij controle houden over hun gegevens. Vroegsignalering groeit snel, en we zien steeds vaker toepassingen die buiten de wettelijke kaders vallen.’ Zo komt het voor dat mensen bij een kleine betalingsachterstand onverwacht bezoek krijgen van de gemeente. Dat kan als ingrijpend en verwarrend worden ervaren, zowel voor betrokkenen als hun omgeving. De AVG biedt volgens de AP voldoende ruimte om gegevens te delen voor schuldhulpverlening, mits er een duidelijke wettelijke basis is.

Vijf aanbevelingen voor verbetering

De AP doet vijf concrete aanbevelingen aan het kabinet: