Gratis rechtshulp bespaart samenleving miljoenen

Vroegtijdige juridische ondersteuning aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen, voorkomt volgens nieuw onderzoek schulden en stress. Dit bespaart de samenleving veel kosten.

Dat komt naar voren uit een donderdag gepubliceerde analyse van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Juridisch Loket.

De grootste opbrengsten zitten in gezondheid en welzijn. Juridische problemen zorgen voor stress en tasten de levenskwaliteit aan. Door tijdige rechtshulp worden problemen sneller opgelost of zelfs voorkomen, waardoor stress afneemt. Dat verhoogt het welzijn van mensen en verlaagt de druk op de zorg. De onderzoekers ramen de welzijnswinst op 103 tot 232 miljoen euro en de besparing op zorgkosten op circa 2 tot 3 miljoen euro.

“Het is goed dat we nu concreet kunnen onderbouwen wat de maatschappelijke waarde van ons werk is,” zegt Willemijn van Helden, bestuurder van het Juridisch Loket. “Elke euro die de overheid investeert in vroege, laagdrempelige rechtshulp verdient zich ruimschoots terug.”

Aanbevelingen

De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om de positieve impact van JL te vergroten. Ten eerste vraagt de groep net boven de inkomens- en vermogensgrens aandacht: zij heeft vaak beperkte middelen en een beperkt doenvermogen, maar geen toegang tot JL-advies. Ten tweede is versterking van de signaleringsfunctie wenselijk. Door de landelijke schaal ziet JL structurele knelpunten vroegtijdig; verdere professionalisering van registratie, analyse (eventueel met AI) en onderzoek naar effectiviteit kan deze systeemimpact vergroten. Ten derde kan een meer oplossingsgerichte eerste lijn die sterker gericht is op het oplossen van problemen dan wel het ‘warm overdragen’ van rechtzoekenden aan maatschappelijke partners, de baten verder verhogen.