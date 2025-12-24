Voorstel voor betere samenwerking schuldeisers

Om te voorkomen dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat schuldeisers gegevens beter met elkaar kunnen delen.

Het ministerie stelt daarom een nieuwe wet voor waarmee een digitaal systeem wordt ingevoerd. In dit systeem moeten schuldeisers melden wanneer zij beslag leggen, zodat sneller zichtbaar wordt of meerdere partijen tegelijkertijd een deel van iemands inkomen of uitkering opeisen. Dit moet helpen om de beslagvrije voet – het deel van het inkomen dat minimaal moet overblijven – correct te berekenen. Nu gaat dat nog regelmatig mis, waardoor naar schatting 60.000 tot 70.000 mensen per jaar onvoldoende geld overhouden om rond te komen.

Voordat een partij in de toekomst beslag mag leggen, moet deze eerst in het digitale systeem nagaan of er al beslag ligt of schulden worden verrekend. Zo nodig kan aanvullende informatie worden opgevraagd om te berekenen of iemand nog voldoende ruimte heeft om extra schulden af te lossen. Ook mensen met schulden en schuldhulpverleners krijgen toegang tot het systeem, zodat zij zelf beter zicht houden op lopende beslagen en verrekeningen.

De nieuwe werkwijze levert ook voordelen op voor schuldeisers. Zij kunnen vooraf beter inschatten of de kans groot genoeg is dat hun vordering daadwerkelijk wordt geïnd. Als die kans klein is, kunnen zij besluiten geen beslag te leggen en zo kosten vermijden. Op dit moment worden jaarlijks ongeveer 27.000 beslagen gelegd zonder resultaat. Door dergelijke beslagen achterwege te laten, kunnen schuldeisers naar verwachting circa 5 miljoen euro besparen. Daarnaast besparen zij tijd en geld doordat informatie sneller kan worden uitgewisseld.

Het conceptwetsvoorstel is nu openbaar gemaakt. Tot en met 6 februari 2026 kan iedereen reageren via de internetconsultatie over de Wet Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag.