Ministerraad buigt zich over intrekken spreidingswet

De ministerraad bespreekt vrijdag het stappenplan van asielminister Faber richting intrekking van de spreidingswet. Dat heeft minister-president Dick Schoof gezegd voor aanvang van de wekelijkse kabinetsvergadering.

De PVV-bewindsvrouw haalde twee weken geleden nog stevig uit naar Schoof, omdat die deze zogenoemde contourennota van haar hand toen niet wilde agenderen. Gemeenten maken zich zorgen over de plannen van de minister om de wet in te trekken.

Betere verdeling

De spreidingswet zorgt voor een betere verdeling van asielzoekers over het land. Maar in het coalitieakkoord is afgesproken dat de wet wordt ingetrokken. Dat was een eis van de PVV, die af wil van de mogelijkheid die de wet biedt om onwillige gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen.

Het gedoe rond het intrekken van de spreidingswet zette de toch al verstoorde verhoudingen in zowel de coalitie als het kabinet verder onder druk. PVV-leider Wilders beschuldigde Schoof ervan dat hij Faber zou tegenwerken. Maar die beschuldiging wees de premier van de hand. Het ging hem niet om de inhoud van het voorstel, maar de bewindsvrouw had niet ‘het ordentelijke proces’ gevolgd.

Nu is het voorstel volgens de premier wel klaar voor behandeling. ‘Het is goed besproken en ik ga er ook van uit dat het vandaag snel gaat.’