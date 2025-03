Subsidies voor beperken wateroverlast tuinen

In meer dan 200 gemeenten kunnen woningeigenaren dit jaar subsidie aanvragen om hun tuin te verduurzamen. Dat zijn 45 gemeenten meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit een inventarisatie van Centraal Beheer.

Het aantal gemeenten dat subsidie verstrekt voor het verduurzamen van de tuin is daarmee toegenomen tot 6 op de 10, zo blijkt uit cijfers van de financiële dienstverlener. Voor het onderzoek werden de gemeentelijke subsidies zoals vermeld in de energiesubsidiewijzer van verbeterjehuis.nl onder de loep genomen. Daarnaast is gekeken naar alle gemeenten, provincies en waterschappen die vorig jaar een tuinsubsidie aanboden.

Flinke regionale verschillen

Er zijn daarbij wel flinke verschillen in de subsidies die gemeenten, provincies en waterschappen bieden. Zo kunnen in Limburg de inwoners van alle gemeenten subsidie aanvragen. Opvallend genoeg is Limburg een nieuwkomer op de lijst en alle gemeenten bieden dus direct tuinsubsidie aan. Ook in Utrecht (92 procent) en Noord-Brabant (91 procent) is er veel aanbod.

Maar in Flevoland is er geen enkel potje beschikbaar en ook in Zeeland (7 procent) en Noord-Holland (11 procent) is het aanbod relatief schraal.

Van regenton tot watertuin

De meeste regelingen zijn er voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Inwoners kunnen hierdoor hun regenpijp aansluiten op een regenton of een regenwatertuin. Ook voor de aanschaf van zo’n regenton of aanleg van een regentuin zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

Er zijn ook subsidies voor het wippen van tegels. Zo is er in 73 gemeenten subsidie voor een geveltuin. Veel gemeenten proberen inwoners ook op andere manieren te stimuleren hun tuin te vergroenen. In Amsterdam, Amersfoort en Apeldoorn rijden bijvoorbeeld tegeltaxi’s rond, die gratis gewipte tegels afvoeren.

Vergroenen is noodzaak

Zware neerslag, oftewel meer dan 50 millimeter regen op een dag, komt steeds vaker voor in Nederland. Waar aan het einde van de vorige eeuw er gemiddeld 5 dagen per jaar zware neerslag werden geteld door het KNMI, waren dit vorig jaar 13 dagen. Vooral in mei, juli en september.

Centraal beheer ziet steeds meer schade door extreem weer. Manager Pieter Roorda: ‘Schade door hoge waterstanden en extreme buien neemt elk jaar toe. Maar ook droge periodes en hitte leveren problemen op. Daarom adviseren wij Nederlanders te kijken wat ze in hun eigen woonomgeving kunnen doen om dit soort schade en ongemak te voorkomen. Het vergroenen van je tuin is een mooie stap om dit voorjaar te zetten.’

Simpele ingrepen

Dat hoeft volgens hem niet ingewikkeld of duur te zijn. ‘Tegels wippen, groen planten of een regenton plaatsen zijn redelijk simpele ingrepen. In eerder onderzoek zagen we dat mensen hiervoor vooral spaargeld gebruiken. Maar er zijn veel mooie subsidies vanuit gemeenten, provincies en waterschappen, dus maak daar gebruik van.’

Recent startte overigens het NK Tegelwippen voor dit jaar. Veel gemeenten organiseren in dit kader acties en initiatieven om tegels te verruilen voor groen. Tijdens de wedstrijd vorig jaar werden in 199 gemeenten 5,5 miljoen tegels gewipt.