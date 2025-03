Circulaire economie: aandacht voor hergebruik

Het is de Week van de Circulaire Economie, met extra aandacht voor hergebruik van afval en reststoffen. Een greep uit de gemeentelijke initiatieven: van audiotour tot repaircafé in het stadhuis.

Veel gemeenten besteden aandacht aan de Week van de Circulaire Economie. Ze ontplooien circulaire initiatieven, gericht op afval als grondstof voor nieuwe producten en toepassingen. Gedurende deze week zetten ze circulair innovaties in het zonnetje en laten zien hoe je slimmer omgaat met grondstoffen en afval. Zo zijn er door het hele land activiteiten. Denk aan lezingen, rondleidingen, excursies en workshops.

Audiotour en koffiedik kijken

Zo kunnen inwoners van de gemeente Leiden een ‘Circulaire Wandeling’ met audiotour doen. Hierbij kan je zien en horen hoe materialen een tweede leven krijgen en hoe bedrijven en overheden samenwerken aan slimme, duurzame oplossingen.

Er zijn ook veel inspirerende workshops of lezingen: leer je eigen oesterzwammen kweken op koffiedik, of nieuwe spullen maken van oude kleding. Een week vol inspiratie en concrete handvatten om circulair aan de slag te gaan, aldus Leiden: ‘Kleine stappen maken samen een groot verschil.’

Ook in de gemeente Haarlem zijn er gratis workshops, van werken met tweedehands leer tot mozaïeken. Er is ook een markt met lokale duurzame producten en een talkshow over de circulaire economie.

Verspilling voorkomen

In de gemeente Doetinchem worden veel workshops, lezingen, netwerksessies en andere bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld over het verwerken van kunststof restafval in de bouw en infra, bio-based isoleren, de toekomst van textiel en wet- en regelgeving.

Ook is er een rondleiding bij een koploper in circulaire bedrijfsvoering en staat de gemeente op de weekmarkt. ‘Daar staan we met een kraam vol handige gratis spullen om verspilling te voorkomen. Zoals koelkast- en vriezerstickers, eerst-op-tape, en een maatbeker om nooit meer te veel pasta of rijst te koken.’

Biobased bouwen

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er een rondleiding door een biobased huis, en een bijeenkomst over biobased bouwen . Dit is een methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is hierbij lager dan gewoonlijk. Ook zijn er minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien.

‘Over 6 jaar moet 30 procent van de nieuwbouwwoningen voor 30 procent bestaan uit biobased bouwmaterialen. Dat is althans het ambitieuze streven van de rijksoverheid. Biobased bouwen is nog geen grootschalig Nederlands fenomeen. Het aandeel biobased is nog maar 2-3 procent. Genoeg te doen dus,’ aldus de gemeente.

Heel Nederland Repareert

Deze week start ook de campagne Heel Nederland Repareert. Dit is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Afval van Utrecht. Verschillende gemeenten vragen aandacht voor de hoeveelheid weggegooide spullen. Ze laten de bestaande reparatiemogelijkheden zien én dat reparatie waardevol en leuk is.

Verschillende gemeenten organiseren een repaircafé in het gemeentehuis of een andere centrale locatie. De gemeente Oss heeft bijvoorbeeld een repairteam dat normaal actief is op verschillende plekken, maar deze week verplaatst men de activiteiten eenmalig naar het gemeentehuis. Vrijwilligers helpen met het maken van een fiets of broodrooster.

Circulaire economie

De Week van de Circulaire Economie, van 17 tot en met 22 maart, is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat aandacht vraagt voor en helpt bij circulair ondernemen. Het is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland.