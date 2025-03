Noord-Brabant dankt jaarlijks ongeveer 280 kiloton kunststof af. Hiervan wordt slechts 13 procent gerecycled, de rest gaat naar de verbrandingsoven. In andere regio’s wijkt dit beeld niet veel af. Toch kán het beter.

Niet alleen omdat door Europese regelgeving de eisen voor het recyclen van plastic steeds scherper worden, maar natuurlijk nog meer omdat je als openbaar bestuur toekomstige generaties niet met problemen wilt opzadelen.

Sparkling Plastic

Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic, kan het hergebruikpercentage flink omhoog. Dat is precies de missie van Stichting Sparkling Plastic, een sociale en duurzame broedplaats in ‘s-Hertogenbosch, waar afvalplastic wordt gerecycled tot diverse gebruiksvoorwerpen. Zoals banken, stoelen, tafels en pergola’s.

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om eenmalige gadgets die weer snel uit de belangstelling raken en in het milieu verdwijnen, maar om gebruiksvoorwerpen met een lang gebruiksleven.

Voetgangers- en fietsbrug

Eén van de voorwerpen met een lang gebruiksleven is een 3D-geprinte brug met een overspanning van 15 meter. Deze brug bestaat uit 16,5 ton hergebruikt plastic. Zonder versterkende stoffen, wat het eventuele recyclen van de brug zelf weer vergemakkelijkt. Het ontwerp is beschikbaar en de constructie is door een architectenbureau technisch doorgerekend voor wat betreft draagkracht en belasting.

Educatie

Het benodigde plastic voor de brug kan binnen elke gemeente worden verzameld. Scholen kunnen bijvoorbeeld helpen. Hier ligt dan ook een kans voor educatie, waarbij het hele proces van verzamelen van afvalplastic tot product de revue passeert. Zo leren jongeren hoe recycling van plastic werkt.

En zo worden scholieren al vroeg bewustgemaakt om duurzaam om te gaan met hun directe leefomgeving. Jong geleerd is nog altijd oud gedaan. Naast scholieren kunnen natuurlijk ook buurtbewoners de mouwen opstropen en plastic verzamelen voor een buurtbrug.

Meer allure

Plastic verandert op deze manier van afval in een waardevolle grondstof. Dit stimuleert om meer afgedankte kunststoffen te recyclen. Welke bestuurder pakt de handschoen op en ziet mogelijkheden om brug van plastic neer te zetten? Wie zorgt ervoor dat het lokale stadspark nét dat beetje meer allure krijgt, of dat dorpsplein nóg meer aanzien?

De auteur schreef het boek ‘Organisaties in transitie’, verzorgt lezingen over de transitie en geluk, en was 8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in Ede. Ook is Eric Leltz voorzitter van Stichting Sparkling Plastic.