Zou al bekend zijn wanneer de volgende raadsvergadering is? Ik besluit om met mijn hond de verboden-voor-honden-borden aan het hekwerk te negeren om het mededelingenbord naast de ingang van het gemeentehuis van Villefranche te bestuderen.

Aan beide zijden van die ingang hangt overigens een gegoten hondje, waar je de riem aan kunt bevestigen als je zelf in het gemeentehuis moet zijn. Vermoedelijk gelden de verbodsbordjes uitsluitend voor het omheinde parkje rondom het Hotel de Ville.

Hoe gestemd werd

Geen nieuws over de volgende bijeenkomst, maar wel vind ik een verslag van de vergadering van 3 maart. Heel eenvoudig is weergegeven welke agendaonderwerpen de revue passeerden en hoe gestemd werd.

Eventuele tegenstemmers worden met naam genoemd. Nu was het wel zo, dat deze vergadering telkens de meerderheid voorstemde, wellicht worden in het omgekeerde geval de voorstemmers vermeld.

Raadsleden kunnen hier ook per mandaat stemmen. Eén per raadslid. Dus in mijn geval zou ODE dan altijd twee stemmen hebben gehad, ook als één lid van onze tweehoofdige fractie verhinderd was.

Bij stemmingen steken de raadsleden die een ander vertegenwoordigen twee handen in de lucht – wat grappig is om te zien, en bij mij associaties oproept met juichen, overgave of afweer.

Twee handen

Twee handen gebruiken heeft ook wel wat, want als fractie ben je het – echt waar, dat kan – niet altijd met elkaar eens, en dan kun je verschillend stemmen door je handen om de beurt op te steken. Zo geef je een stem voor en één tegen.

Ik weet alleen niet of er afspraken zijn over de handen; of links dan de mandaatstem is en rechts je eigen stem, of juist omgekeerd. Eigenlijk weet ik ook niet of je als gemandateerde afwijkend van de mandaterende mag stemmen. Dat zoek ik nog uit.

Onthouden van stemming kan ook, begreep ik, maar het is me niet duidelijk of dat aan voorwaarden verbonden is. Het lijkt me logisch als je een persoonlijke binding met het onderwerp hebt, maar mag je als je gewoon twijfelt ook denken: ‘weet je wat, ik stem niet?’ Dat kan best fijn zijn, ik heb er wel eens naar verlangd.

Onthouden van stemming gebeurde deze vergadering één keer. Dat was me ter plekke ontgaan, ik lees het nu. Ook dan wordt je naam genoemd in dit overzicht.

Besluiten burgemeester

Om een of andere reden wordt het verslag tussen agendapunt 2 en 3 onderbroken door een A4’tje met besluiten van de burgemeester. Ik weet niet of dat bewust is gedaan, misschien lette degene die het ophing even niet op. De volgorde van de magneetjes klopt wel: blauw, wit, rood.

Je kan hier dus als burger volgen wat de gekozenen uitspoken. Ook zonder internet of huis-aan-huiskrant. Of het echt veel gevolgd wordt, daar ben ik nog niet achter.

Over de nieuwe vergadering nog geen nieuws. Het leek me eigenlijk ook wat vroeg. Volgende week nog maar eens kijken, hond en ik lopen hier toch een paar keer per week langs.

Hanneke Koene was gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.