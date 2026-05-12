Vertrouwen in politici laagst sinds 2012

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in politieke instituties in 2025 opnieuw is gedaald.

Vooral het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer bevindt zich op het laagste niveau sinds de start van de metingen in 2012. Tegelijkertijd blijft het vertrouwen in lokale instituties, zoals de gemeenteraad en ambtenaren, relatief stabiel.

Volgens het CBS heeft in 2025 nog slechts 21 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder veel of tamelijk veel vertrouwen in politici. Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer daalde sterk: van ruim 31 procent in 2024 naar bijna 25 procent in 2025. Daarmee zet de neerwaartse trend van de afgelopen jaren door. Tijdens de coronaperiode in 2020 lag het vertrouwen juist opvallend hoog. Sindsdien neemt het vertrouwen in landelijke politieke instituties vrijwel jaarlijks af.

Vertrouwen in gemeenteraad stabiel

Op lokaal niveau is het beeld minder negatief. Het vertrouwen in de gemeenteraad bleef in 2025 stabiel op ongeveer 54 procent. Ook het vertrouwen in ambtenaren veranderde nauwelijks en ligt op 47 procent. Het vertrouwen in de Europese Unie nam licht toe naar ruim 51 procent. Daarmee blijken burgers meer vertrouwen te houden in lokale overheden en uitvoerende instanties dan in de landelijke politiek.

De cijfers laten daarnaast duidelijke verschillen zien tussen leeftijdsgroepen. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar hebben het meeste vertrouwen in alle politieke instituties. Zo heeft bijna een derde van deze groep vertrouwen in politici en 34 procent in de Tweede Kamer. Ook het vertrouwen in gemeenten, ambtenaren en de Europese Unie ligt onder jongeren relatief hoog. Naarmate mensen ouder worden, neemt het vertrouwen doorgaans af. Vooral de groep tussen 65 en 75 jaar is kritisch: daar heeft slechts 15 procent vertrouwen in politici. Opvallend is wel dat het vertrouwen onder 75-plussers weer iets hoger ligt.

Regionaal zijn eveneens grote verschillen zichtbaar. Het vertrouwen in de politiek is gemiddeld het laagst in het noordoosten van Nederland. In Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe heeft slechts ongeveer een derde van de inwoners vertrouwen in politieke instituties. In regio’s zoals Zuidwest-Overijssel, de regio Den Haag, Het Gooi en de Leidse regio ligt het vertrouwen juist hoger, rond de 45 procent.