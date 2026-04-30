Weinig veranderingen bij herverkiezingen Gorinchem

De herverkiezingen voor de gemeenteraad in Gorinchem hebben nauwelijks tot verschuivingen geleid ten opzichte van de verkiezingen in maart. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag.

Democraten Gorinchem blijft met zeven zetels de grootste partij. Stadsbelang Gorinchem volgt met vier zetels. Wel zijn er enkele kleine wijzigingen: D66 verliest één zetel en komt uit op twee, terwijl het CDA juist groeit van één naar twee zetels.

De opkomst lag lager dan bij de eerdere verkiezingen. Dit keer bracht 47 procent van de kiesgerechtigden een stem uit, tegenover 51 procent in maart. Volgens burgemeester Melissant zijn er geen meldingen van onregelmatigheden binnengekomen bij deze herverkiezingen.

De nieuwe verkiezingen volgden op berichten over mogelijke fraude na de verkiezingen van 18 maart. Er waren signalen dat kiezers onder druk zouden zijn gezet om een volmacht af te geven, met name binnen de Turkse gemeenschap, zo bleek uit onderzoek van NRC.

D66-fractievoorzitter Tom van der Meijden noemt het verlies van een zetel “jammer”. In het NRC-onderzoek werd ook een D66-kandidaat genoemd in verband met mogelijk ronselen van volmachten. Of deze kwestie invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag, blijft volgens Van der Meijden onduidelijk.

Donderdag wordt gecontroleerd of er ditmaal geen problemen zijn geweest bij de 24 stembureaus door de verslagen van de stembureauleden te bekijken. Daarna wordt de uitslag definitief vastgesteld op 7 mei. Als alles goed verloopt, neemt de huidige gemeenteraad 11 mei afscheid en worden de nieuwe raadsleden 13 mei geïnstalleerd.

Bron: NOS, 30 april 2026

