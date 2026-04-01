504 vrouwen met voorkeurstem in gemeenteraad gekozen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn 504 vrouwen via voorkeursstemmen in de gemeenteraad terechtgekomen. Dat blijkt uit berekeningen van de stichting Stem op een Vrouw, die zich inzet voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Het aantal ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2022, toen 459 vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden alsnog werden gekozen dankzij voorkeursstemmen. Dit jaar werd in 237 van de 340 gemeenten minstens één vrouw op deze manier verkozen. In totaal bracht 44,4 procent van de kiezers een stem uit op een vrouwelijke kandidaat.

Ondanks deze ontwikkeling blijft het aandeel vrouwen in de gemeenteraad vrijwel gelijk. Van alle gekozen raadsleden is momenteel 36,9 procent vrouw, ongeveer hetzelfde percentage als na de verkiezingen van 2022.

Meer vrouwen dan mannen met voorkeursstem

Opvallend is dat meer vrouwen dan mannen via voorkeursstemmen een zetel hebben behaald. In totaal werden 440 mannen op deze manier gekozen, terwijl vrouwen met 504 zetels duidelijk in de meerderheid zijn. Dit is opmerkelijk, aangezien slechts 32 procent van alle kandidaten vrouw was. In Alphen aan den Rijn is GroenLinks-PvdA-lid Sharmila Sahebdien één stem tekortgekomen voor een zetel in de Alphense gemeenteraad. Ze ontving 321 stemmen, net niet genoeg om de voorkeursdrempel van 322 te halen. Daarmee gaat de vijfde zetel van de partij toch naar Gé Kapteijn, die 99 stemmen kreeg.

Volgens Stem op een Vrouw bestaan 43 van de 340 gemeenteraden inmiddels voor ongeveer de helft uit vrouwen. In Heemstede is het aandeel vrouwen het grootst: daar worden 13 van de 21 zetels bezet door vrouwelijke raadsleden.

Bron: NOS, 31 maart 2026