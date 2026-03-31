Meerderheid raad Gorinchem wil herstemming na mogelijke fraude 

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Gorinchem wil een gehele herstemming vanwege vermoedens van verkiezingsfraude. Dat betekent dat kiesgerechtigden opnieuw naar de stembus moeten, zo werd in de nacht van maandag op dinsdag besloten tijdens een gemeenteraadsvergadering. Een herstemming voor de gemeenteraadsverkiezingen is zeldzaam.

Volgens de Kieswet moeten binnen dertig dagen nieuwe verkiezingen plaatsvinden. De exacte datum moet nog worden vastgesteld, aldus de burgemeester.

Fraudesignalen en aangifte

Twijfels over het verloop van de verkiezingen op 18 maart ontstonden direct na de stembusgang. Zo zou een kandidaat meerdere keren bij een stembureau zijn verschenen, telkens met kiezers die via volmachten stemden.

Burgemeester Reinie Melissant heeft inmiddels aangifte gedaan van meerdere vormen van verkiezingsfraude. Uit een eerste onderzoek blijkt dat mogelijk sprake is van strafbare feiten, waaronder het onder druk zetten van mensen om een volmacht af te geven.

Verdeelde raad

De vraag of de verkiezingen opnieuw moesten, verdeelde de gemeenteraad. Vooraf noemde Melissant het besluit “misschien wel het lastigste van de hele raadsperiode”.

Een meerderheid, waaronder Stadsbelang, VVD, ChristenUnie-SGP en SP, pleitte voor volledige herstemming. Zij vinden dat de raad alleen kan worden geïnstalleerd met een “zuiver mandaat”.

Andere partijen, zoals D66 en het CDA, waren tegen. Zij spraken van een mogelijk “schijnoplossing” en wezen op de onzekerheid rond de feiten. D66 waarschuwde bovendien voor een lagere opkomst en een mogelijke vertekening van nieuwe verkiezingen.

Voorstellen voor een gedeeltelijke herstemming kregen uiteindelijk geen steun.

Oproep tot aanpassing volmachtregeling

De burgemeester wil herhaling voorkomen door beter vervoer naar stembureaus te organiseren voor minder mobiele kiezers. Daarnaast pleit zij voor aanpassing van het landelijke volmachtsysteem.

“Het stemmen per volmacht maakt stemmen toegankelijk, maar ook fraudegevoelig. Wat er in Gorinchem is gebeurd, wens ik geen enkele gemeente toe,” aldus Melissant.

Bron: NOS, 31 maart 2026