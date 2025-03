Betere afspraken nodig om erfgoed te beschermen

Gemeenten en provincies hebben te weinig mensen, kennis en geld om erfgoed afdoende te beschermen. Het risico dat waardevolle gebouwen en landschappen verdwijnen of niet goed worden benut, ligt hiermee op de loer. Dat blijkt uit het rapport Inventarisatie Erfgoed en Overheid.

De zorg voor erfgoed in Nederland heeft het moeilijk, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Lysias Advies en Maatschap voor Communicatie in opdracht van OCW, VNG en Interprovinciaal Overleg (IPO). Nederland heeft veel cultureel erfgoed, zoals oude gebouwen, archeologische vondsten en bijzondere landschappen.

Veel knelpunten

Gemeenten spelen samen met provincies een grote rol in het beschermen van erfgoed. Het onderzoek laat evenwel zien dat de decentrale overheden moeite hebben met hun erfgoedtaken.

Verschillende gemeenten kampen met personeelstekorten en een gebrek aan kennis en vaardigheden voor het bewaren van erfgoed. Dit speelt op verschillende niveaus, van strategisch tot operationeel. Onder meer bij beleid en bij het inbedden van erfgoed in ruimtelijke opgaven en transities. Maar ook bij het borgen van omgevingsvisies en -plannen en bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook het gemeentelijke geldgebrek zet de uitvoering van erfgoedopgaven onder druk.

Weinig aandacht

Het is nu ook niet altijd duidelijk wie welke taken heeft. Daarnaast krijgt erfgoed te weinig aandacht bij het maken van ruimtelijke plannen. Er is vaak weinig steun van bestuurders en inwoners. Daardoor wordt erfgoed niet altijd meegenomen in belangrijke beleidskeuzes. Dit vergroot de kans dat waardevolle gebouwen en landschappen worden verwaarloosd, verdwijnen of niet goed worden benut.

Volgens het onderzoek moeten er dringend betere afspraken komen om erfgoed beter te beschermen. In het rapport worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten benoemd. Net als oplossingsrichtingen en kansen. Een belangrijk punt is dat het draagvlak groter moet, zowel maatschappelijk als politiek-bestuurlijk en ambtelijk.

Plan erfgoedzorg

Eigenaren, vrijwilligers, erfgoedorganisaties en overheden zouden daarbij beter moeten samenwerken. Ook het opleiden van een jonge generatie erfgoedambtenaren is een punt op de lijst. De VNG, provinciale koepel IPO en het ministerie van OCW gaan binnenkort in gesprek over een plan voor de erfgoedzorg. Dit wordt uitgewerkt in het Programma Erfgoed en Overheid.