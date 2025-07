Meer bevoegdheden gemeenten voor terugdringen leegstand

Gemeenten krijgen door aanpassingen van de Leegstandwet meer mogelijkheden om leegstand aan te pakken.

Een evaluatie van de Leegstandwet laat zien dat leegstand een hardnekkig probleem is en dat gemeenten behoefte hebben aan effectievere instrumenten. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een internetconsultatie gestart over wijzigingen in de Wet aanpak leegstand. De consultatie staat open tot en met 9 september.

Huidige situatie

De Leegstandwet bestaat uit twee hoofdonderdelen: de leegstandverordening, waarmee gemeenten leegstand kunnen aanpakken via meldplicht, overleg en het voordragen van gebruikers, en de mogelijkheid voor eigenaren om een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur. Slechts 26 gemeenten hebben een leegstandverordening. De effectiviteit van de huidige instrumenten is beperkt; meldplicht en overleg worden als nuttig ervaren, maar het voordragen van een huurder door de gemeente blijkt in de praktijk niet effectief. Gemeenten als Amsterdam en Utrecht hebben met tijdelijke extra instrumenten uit de Chw meer succes geboekt, zoals het verplichten tot verhuur of ingebruikname en het kunnen opleggen van een huurprijs.

Belangrijkste wijzigingen

Versterking gemeentelijke bevoegdheden: Gemeenten krijgen de mogelijkheid om eigenaren te verplichten een leegstaand pand in gebruik te nemen of te geven, in plaats van zelf een huurder te moeten voordragen. Dit geldt voor zowel woonruimten als andere gebouwen.

Gevolgen en uitvoerbaarheid

De wijzigingen zorgen ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever kunnen optreden tegen onverklaarde leegstand. Het opvragen van energieverbruik maakt snellere en gerichtere handhaving mogelijk. Voor eigenaren betekent het wetsvoorstel dat zij sneller tot actie kunnen worden gedwongen, maar ook eenvoudiger collectieve vergunningen kunnen aanvragen. Voor huurders wordt de kans op malafide verhuur verkleind en de bescherming bij tijdelijke verhuur vergroot.

Overgangsrecht en evaluatie

Bestaande experimenten onder de Chw worden met deze wet definitief gecodificeerd. Gemeenten krijgen tijd om hun verordeningen aan te passen. Vijf jaar na inwerkingtreding volgt een evaluatie van de wetswijzigingen.