Steun voor vuurwerkverbod ‘mits handhaafbaar en uitvoerbaar’

Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten is voorstander van een algemeen vuurwerkverbod, waar de Tweede Kamer zich inmiddels ook achter heeft geschaard, aldus de VNG. Het landelijke verbod moet wel in de praktijk te handhaven zijn en mag gemeenten niet op kosten jagen.

Verschillende gemeenten werkten afgelopen jaren al met lokale vuurwerkverboden. De gemeenten die hiertoe overgingen, pleiten veelal voor landelijk beleid. ‘Ga nu kijken wat er nodig is om deze situatie te veranderen. Wacht hier niet mee tot het einde van dit jaar, maar pak het nu op,’ zei burgemeester Carola Schouten van Rotterdam na de laatste jaarwisseling.

Zo ziet gemeentekoepel de VNG ook liever dat het kabinet ingrijpt: ‘Wij vinden dat lokale vuurwerkverboden onwenselijk zijn, omdat de regels dan per gemeente verschillen.’ Uit een peiling in 2022 bleek volgens de VNG al dat gemeenten overwegend voor een algemeen verbod zijn.

‘Niet doof’

Tot voor kort was er géén politieke meerderheid voor een landelijk verbod. Maar onlangs wijzigden coalitiepartners VVD en NSC hun standpunt, waardoor de situatie is veranderd. Ter onderbouwing wijzen de liberalen vooral op de moeilijkheden die politie en hulpverleners ervaren bij hun werk. ‘Daardoor neemt de roep vanuit de individuele agenten en hulpverleners om een totaalverbod op vuurwerk toe. En we zijn niet doof voor die oproep.’

Donderdagavond spreekt de Tweede Kamer verder over het initiatiefvoorstel Wet veilige jaarwisseling. Via een amendement wil de VVD de deur nog wel openhouden voor gemeenten die lokale uitzonderingen voor bijvoorbeeld vuurwerkshows willen. De VNG kan zich daarin vinden. ‘Wij zien dat dit een tussenstap creëert waar vuurwerk nog steeds onderdeel van is, maar op een gecontroleerde, kleinschaligere en veiligere manier.’

Genegeerd

De particuliere schade rond de afgelopen jaarwisseling viel overigens lager uit in gemeenten waar een vuurwerkverbod van kracht was. Al werden vuurwerkverboden ook op veel plaatsen genegeerd.