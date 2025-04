Inwoners denken mee over bezuinigingen

Verschillende gemeenten vragen hun inwoners mee te denken hoe de gemeente kan bezuinigen. Ze doen dit met het oog op ‘ravijnjaar 2026’. Zo trekt er een ‘rijdend gesprekspodium’ rond in Oude IJsselstreek en gaat in Voorne aan Zee de wethouder de wijk in.

Voor veel gemeenten wordt volgend jaar financieel zwaar, vanwege minder middelen van het Rijk in 2026, ook wel het ravijnjaar genoemd. Ambtenaren van verschillende gemeenten trekken momenteel de wijk in om te vragen hoe inwoners denken dat er bezuinigd kan worden.

‘Bewustzijn creëren’

De gemeente Gooise Meren is een van die gemeenten. Mark Marshall is wethouder financiën en vertelt waarom ze inwoners vragen welke keuzes ze moeten maken. ‘Dat doen we om enerzijds een idee te krijgen waar inwoners en ondernemers op willen bezuinigen, en anderzijds om bewustzijn over het ravijnjaar te creëren.’ De gemeente werkt hiervoor met een onderzoeksbureau samen, waar ook andere plaatsen zich al bij aansloten.

Ingrijpende keuzes

Ook de gemeente Wijk bij Duurstede roept de hulp van inwoners in. ‘Vanaf 2026 krijgt Wijk bij Duurstede minder geld van het Rijk, terwijl de kosten blijven stijgen. Daarom zijn er bezuinigingen van ongeveer 2 miljoen euro per jaar nodig tot 2029. College en raad werken samen aan een aanpak waarbij zij inwoners actief betrekken,’ zo schrijft de gemeente. ‘Dit vraagt om ingrijpende keuzes die direct invloed hebben op inwoners en hun leefomgeving.’

Hans Buijtelaar is wethouder financiën: ‘Het gemeentebestuur staat voor moeilijke keuzes. De financiële realiteit dwingt ons om kritisch te kijken naar onze uitgaven en inkomsten, tegelijkertijd willen onze gemeente leefbaar en vitaal houden.’ De wethouder legt in deze video uit waarom de gemeente moet bezuinigen.

Er is een digitale enquête uitgezet en er zijn verschillende meedenkavonden over de bezuinigingen in dorpshuizen en het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders stelt vervolgens samen met de inhoudelijk deskundigen een lijst op met mogelijke besparingsmaatregelen. Daarna worden een conceptbegroting om uiteindelijk eind van het jaar een uiteindelijke begroting te hebben.

Belasten of besparen

De gemeente Bunnik ging ook met een vragenlijst rond. Bijna 700 inwoners vulden deze in. Naast onderwerpen als een duurzame toekomst en bouwen en verkeer, werd ook gevraagd naar de meningen over gemeentelijke financiën: minder doen, of meer betalen?

‘De meeste inwoners ervaren de belasting als betaalbaar, maar er is verdeeldheid over de vraag of de hoogte ervan redelijk is,’ zo schrijft de gemeente over de uitkomsten. ‘Ruim een derde (35,7 procent) is bereid om een hogere belastingbijdrage te leveren en de meerderheid (69,3 procent) vindt dat de gemeente eerst moet besparen voordat belastingen worden verhoogd.’

De gemeente kijkt daarom nu naar nieuwe manieren om slimmer en beter te werken. De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen in het proces, net als de uitkomsten van gesprekken met maatschappelijke partners. Het college en de raad gaan in gesprek over de verschillende keuzes en gebruiken de uitkomsten voor de kadernota en begroting.