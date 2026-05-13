Kabinet verhoogt minimumleeftijd prostitutie naar 21 jaar en onderzoekt pooierverbod

Het kabinet neemt extra maatregelen om kwetsbare mensen in de sekswerkbranche beter te beschermen. Daarom wordt de minimumleeftijd voor prostitutie verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Ook onderzoekt het kabinet de invoering van een zogenoemd pooierverbod, waarmee malafide tussenpersonen harder kunnen worden aangepakt. Daarnaast wordt op korte termijn het Wetsvoorstel gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om toezicht te houden op seksbedrijven en vergunningsregels te handhaven.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het kabinet vooral jonge en kwetsbare sekswerkers beter wil beschermen tegen dwang, uitbuiting en misbruik. Volgens hem is afgesproken in het coalitieakkoord dat de bescherming binnen de sekswerkbranche versterkt moet worden. Daarom wil het kabinet de leeftijdsgrens zo snel mogelijk verhogen en onderzoeken of een pooierverbod juridisch haalbaar is.

Drie pijlers voor een veiligere sekswerkbranche

De kabinetsaanpak richt zich op drie onderdelen:

  1. Strengere regels voor de branche
    Jonge sekswerkers blijken extra kwetsbaar voor uitbuiting en dwang. Daarom verhoogt het kabinet de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Ook wordt onderzocht hoe een pooierverbod vorm kan krijgen.
  2. Betere ondersteuning van gemeenten
    Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om toezicht te houden op seksbedrijven. Het wetsvoorstel Wgts maakt het mogelijk om gegevens van sekswerkers te verwerken voor toezicht, handhaving en controle op vergunningseisen.
  3. Versterking van de rechtspositie van sekswerkers
    Het kabinet blijft in gesprek met betrokken partijen over manieren om de sociale en juridische positie van sekswerkers verder te verbeteren. Daarbij worden ook de uitkomsten meegenomen van de evaluatie van de aanpak ter versterking van hun rechtspositie.

Utrecht overweegt twee locaties voor nieuwe tippelzone

Gemeente Utrecht heeft de Elektronweg in de wijk Leidsche Rijn en Boteyken in De Meern aangewezen als nieuwe mogelijke locaties voor de tippelzone. De ‘Baan’ aan de Europalaan in Kanaleneiland gaat na dertig jaar dicht vanwege de realisering van een nieuwe stadswijk. De twee nieuwe mogelijke plekken zijn aangewezen na uitgebreid onderzoek. Volgens Victor Everhardt... lees verder

Verplichte gemeentelijke registratie sekswerkers mag niet

Gemeenten mogen sekswerkers niet verplichten zich te registeren, ook niet om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. Registratieplicht is in strijd met de privacywet. Dat blijkt uit twee recente besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en uit een uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam van afgelopen week, zo meldt Trouw. Raamexploitanten hadden de zaak aangespannen... lees verder

