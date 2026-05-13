Kabinet verhoogt minimumleeftijd prostitutie naar 21 jaar en onderzoekt pooierverbod

Het kabinet neemt extra maatregelen om kwetsbare mensen in de sekswerkbranche beter te beschermen. Daarom wordt de minimumleeftijd voor prostitutie verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Ook onderzoekt het kabinet de invoering van een zogenoemd pooierverbod, waarmee malafide tussenpersonen harder kunnen worden aangepakt. Daarnaast wordt op korte termijn het Wetsvoorstel gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om toezicht te houden op seksbedrijven en vergunningsregels te handhaven.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het kabinet vooral jonge en kwetsbare sekswerkers beter wil beschermen tegen dwang, uitbuiting en misbruik. Volgens hem is afgesproken in het coalitieakkoord dat de bescherming binnen de sekswerkbranche versterkt moet worden. Daarom wil het kabinet de leeftijdsgrens zo snel mogelijk verhogen en onderzoeken of een pooierverbod juridisch haalbaar is.

Drie pijlers voor een veiligere sekswerkbranche

De kabinetsaanpak richt zich op drie onderdelen: