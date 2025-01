Minder schade in gemeenten met vuurwerkverbod

De particuliere schade rond de jaarwisseling valt lager uit dan voorgaande jaren in gemeenten waar een vuurwerkverbod van kracht was. Dit blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

19 gemeenten, waaronder Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Schiedam en Tilburg, hanteerden afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod. Zo’n honderd andere gemeenten wezen vuurwerkvrije zones aan, waar het afsteken eveneens verboden was. Op veel plekken werden de vuurwerkverboden genegeerd tijdens de jaarwisseling, zo bleek al.

Minder schade aan huizen

Toch is in gemeenten met een vuurwerkverbod het aantal schadeclaims voor huizen lager dan gemiddeld in de voorgaande jaren. In gemeenten zonder vuurwerkverbod ligt het aantal claims ongeveer net zo hoog als andere jaren. Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars, op basis van een eerste schatting van het Data Analytics Centre (DAC).

De schatting is gebaseerd op de eerste claims bij verzekeraars van oudejaarsavond en 1 januari en op het incidentenoverzicht van de Stichting Salvage. De particuliere verzekerde schade rond de jaarwisseling bedraagt ongeveer 16 miljoen euro.

Meer schade aan auto’s

Volgens het verbond is er opvallend meer schade gemeld aan auto’s dan bij eerdere jaarwisselingen. Het aantal schadeclaims voor auto’s ligt dan ook voor alle gemeenten hoger dan gemiddeld. In gemeenten met een algeheel vuurwerkverbod was de stijging iets kleiner dan in gemeenten zonder zo’n verbod.

Richard Weurding, algemeen directeur van het verbond over de cijfers: ‘Opvallend is dat er flink meer schade is gemeld aan auto’s. Ook is de Stichting Salvage, die eerste hulp verleent aan gedupeerden, vaker ingezet bij brandmeldingen. Tegelijkertijd is het positief dat een lokaal vuurwerkverbod tot minder schade lijkt te leiden, maar deze cijfers staan nog niet vast,’ zo benadrukt hij. Het definitieve, gevalideerde schadebedrag wordt later dit jaar naar buiten gebracht als alle claims bekend zijn.

Werkelijke schade hoger

De schatting beperkt zich overigens tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel-, en autoverzekeringen. Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven, scholen, kinderdagverblijven en overheidseigendommen, zijn niet bekend en ook niet meegerekend. De daadwerkelijke schade van de afgelopen jaarwisseling ligt dus waarschijnlijk aanmerkelijk hoger.

Landelijk verbod

Vorig jaar lag de totale geclaimde schade van particulieren op 12,7 miljoen euro. Recent herhaalden burgemeesters hun oproep om vuurwerk landelijk aan te pakken. Menig gemeente meldde zelf al meer schade aangericht met vuurwerk dan in voorgaande jaren.