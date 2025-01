Na veel schade opnieuw vraag om landelijke aanpak van vuurwerk

Nu de jaarwisseling achter de rug is en de schade in kaart is gebracht, herhalen burgemeesters hun oproep om vuurwerk landelijk aan te pakken. In menig gemeente is veel meer schade aangericht met vuurwerk dan in voorgaande jaren.

Burgemeesters van gemeenten die zelf al een vuurwerkverbod hebben ingesteld, maar ook van gemeenten waar inwoners wel vuurwerk mochten afsteken, pleiten voor een landelijk verbod.

Onder anderen Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, pleitte voor een landelijke ban op vuurwerk. ‘Ga nu kijken wat er nodig is om deze situatie te veranderen. Wacht hier niet mee tot het einde van dit jaar, maar pak het nu op! Daar is het te ernstig voor. Kijk naar wat er gebeurt en vraag je af: is dit nog normaal?’ In Rotterdam kwam een jongen van 14 om het leven bij het aansteken van vuurwerk.

Uit de bocht gevlogen

Burgemeester Renze Bergsma van Coevorden klaagde in zijn nieuwjaarstoespraak dat er in de laatste weken van het jaar ‘veel meer en veel zwaarder en gevaarlijker knalvuurwerk’ werd afgestoken. ‘Onze vuurwerktraditie is flink uit de bocht gevlogen. Het is hoog tijd voor herbezinning en een andere aanpak, wat mij betreft een stevige nationale aanpak,’ concludeert Bergsma. Hij wil dat de landelijke politiek daarom gaat werken aan ‘een jaarwisseling met minder overlast en minder veiligheidsrisico’s’.

Joost Manusama van Capelle aan den IJssel wil ook dat er een algeheel landelijk vuurwerkverbod komt. ‘Ik gun iedereen plezier, maar de schade en overlast voor mens, dier en omgeving staat niet meer in verhouding tot het plezier dat mensen hebben aan het zelf afsteken van vuurwerk’. Net als de burgemeester van Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Burgmeester van Haarlem Jos Wienen is ervan overtuigd dat het afsteken van vuurwerk uiteindelijk in het hele land verboden wordt.

Ronald Wortelboer van Stede Broec heeft een andere mening. Hij zei dat hij kan genieten van mooi siervuurwerk, ‘maar die idioot harde ontploffingen, daar kan ik goed zonder. Daar verandert een vuurwerkverbod overigens niets aan, want dat spul is al verboden’.

Gemeenten melden veel schade

Nog niet alle gemeenten hebben de beschadigingen door vuurwerk in kaart gebracht, maar in sommige gemeenten loopt het herstel flink in de papieren.

De Zeeuwse gemeente Kapelle laat weten dat er ‘enorm veel schade’ is aangericht en is daarvan geschrokken. Het bedrag is naar schatting 80.000 euro, terwijl dit vorig jaar ongeveer 20.000 euro was. Op meerdere plekken is het asfalt gesmolten. Het is te duur om dat allemaal meteen te repareren, ‘dus de veroorzaakte schade blijft voorlopig zichtbaar’.

In Hilversum is voor bijna 71.000 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Dat is aanzienlijk meer dan in de 2 voorgaande jaarwisselingen bij elkaar. Dat het bedrag nu zo hoog uitvalt, komt onder meer doordat 4 parkeerautomaten vernield zijn, die bijna 11.000 euro per stuk kosten.

Amsterdam schat de schade op minstens 353.000 euro, onder meer door vernielingen van 110 afvalbakken, bijna 100 ondergrondse containers, 36 bus- en tramhaltes, 5 parkeerautomaten en 5 verkeersborden. Vorig jaar kwam de schade in de hoofdstad uit op bijna 287.000 euro.

Ook in Hoeksche Waard in Zuid-Holland ligt de schadepost hoger. Het bedrag komt uit op 37.000 euro, wat 14.000 euro meer is dan vorig jaar. Buurgemeente Goeree-Overflakkee heeft de schade voorlopig op bijna 94.000 euro berekend. Bijna de helft daarvan komt door de beschadiging van in totaal 141 vierkante meter aan asfalt en straatwerk. Vorig jaar was de schade bijna 73.000 euro.

De schade in de Friese gemeente Opsterland is met 20.000 euro ook ‘groter dan in voorgaande jaren’. Het ging vooral mis in Gorredijk, waar het wegdek beschadigd raakte door een illegaal vuur. Bovendien werden verkeersborden, lichtmasten en bushokjes opgeblazen met vuurwerk.

Minder schade

Maar er waren ook gemeenten waar de schade lager uitviel. Zo komt Den Haag uit op een bedrag van ongeveer 300.000 euro. Bij de vorige jaarwisselingen lag de schadepost rond de 400.000 euro, en rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 liep de schade in de hofstad op tot bijna 700.000 euro. De gemeente Pekela schat haar schade op een bedrag van ruim 11.000 euro, naar eigen zeggen de laagste kostenpost in 10 jaar tijd. In West Betuwe is voor bijna 25.000 euro schade aangericht, terwijl het 5 jaar geleden nog om ongeveer 89.000 euro ging.

Ook in Arnemuiden, onderdeel van de gemeente Middelburg verliep de jaarwisseling zonder al te veel problemen.