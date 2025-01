Nieuwe campagne tegen ondermijnende criminaliteit

Halverwege deze maand start een publiekscampagne om mensen bewust te maken van ondermijnende criminaliteit en te betrekken bij de bestrijding ervan. Voor gemeenten zijn er campagnematerialen beschikbaar.

Het initiatief voor de campagne ‘Vreemd of verdacht?’ ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. Doel van de campagne is het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de strijd tegen ondermijning, om buurten en wijken veiliger en sterker te maken. Hoe kun je criminele activiteiten herkennen en wat kun je zelf doen? Het ministerie kwam vorig jaar al met het online fotoboek ‘Onder invloed’ dat de ontwrichtende werking van drugscriminaliteit op het dagelijks leven in beeld brengt.

Urgentie groot

De urgentie voor de campagne is groot, zo stelt het ministerie, verwijzend naar schietpartijen, dumpingen van drugsafval, en explosies in woonwijken. Minister van Justitie en Veiligheid Van Weel zegt over de inzet van inwoners: ‘Zij merken vaak als eerste dat er iets niet pluis is in hun wijk. Ze kunnen deze situaties herkennen en misdaad uit hun buurt houden door bijvoorbeeld te melden bij politie of andere instanties, vermoedens met elkaar te delen, of het gesprek aan te gaan. Vergeet niet: goedwillende burgers zijn met meer dan de criminelen.’

Signaleren

In campagne-uitingen op televisie en online ligt de nadruk op het signaleren van zaken die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld een eenvoudige woning met opvallend veel camerabeveiliging, een verbouwing waarbij grote ketels en tonnen naar binnen worden gebracht, of iemand die plotseling veel dure spullen koopt of heeft. De campagne geeft ook tips over wat mensen vervolgens kunnen doen, zoals contact opnemen met de gemeente.

In de toolkit Vreemd of verdacht zitten verschillende campagnematerialen die je als gemeente kunt gebruiken. Bijvoorbeeld op sociale media of in het gemeentehuis.

Praktijkvoorbeelden

Veel gemeenten besteden al aandacht aan ondermijning. Limburgse gemeenten gebruikten bijvoorbeeld een ‘Kijk Niet Weg-lokbus’ om criminele activiteiten te herkennen. In de gemeente Lelystad konden bewoners rondkijken in een virtueel drugslab. De gemeente Rotterdam koopt winkelpanden tegen leegstand op, knapt ze op en verhuurt ze aan ondernemers. Dat moet leegstand maar ook ondermijning voorkomen.

De Crime Game van de gemeente Vijfheerenlanden werd eerder gekozen tot praktijkfavoriet bij de landelijke wedstrijd Gemeentedelers van de VNG. Het winnende spel is een mix van een puzzeltocht en escaperoom voor inwoners vanaf 10 jaar, met filmpjes en scènes over drugscriminaliteit met acteurs op locatie. Deelnemers bezoeken in het spel onder meer een drugslab, een hennepkwekerij, een dumpplek en een witwaslocatie.