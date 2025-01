Vuurwerkverboden genegeerd tijdens onrustige jaarwisseling

Vuurwerkverboden werden op veel plaatsen genegeerd tijdens de jaarwisseling. ‘Nieuwe tradities maken kost tijd en het zal nog wel even duren voor Utrecht tijdens de jaarwisseling helemaal vuurwerkvrij is.’

Utrecht was 1 van de 19 gemeenten met een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren afgelopen jaarwisseling. Daarnaast waren er honderden zones in het land waar afsteken niet was toegestaan. Onder meer Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Schiedam en Tilburg kenden ook een algeheel vuurwerkverbod. Den Haag en veel andere gemeenten deden het traditionele knal- en sierwerk gedeeltelijk in de ban.

Eerste keer

Veel haalde het op de meeste plekken niet uit, zo bleek. Volgens het ANP werden de plaatselijke verboden even na middernacht ‘massaal genegeerd’. Utrecht keek daar niet van op. ‘Dit jaar was de eerste keer dat in Utrecht tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod voor vuurwerk gold. Door de hele stad was echter toch veel vuurwerk te zien en dit was ook te verwachten,’ meldt de gemeente.

Utrecht is ‘tegelijkertijd blij met de mooie opkomst bij het centrale aftelmoment op het Jaarbeursplein, waar heel veel Utrechters feestelijk, gezellig én vuurwerkvrij het nieuwe jaar inluidden’. Maar met een recordaantal van 38 autobranden verliep de nacht ‘op sommige plekken onrustig’.

In Amsterdam bleef het evenmin rustig: ‘De jaarwisseling verliep onrustig en er was sprake van een flink aantal incidenten. De sfeer was op verschillende plekken in de stad grimmig en de ME moest worden ingezet in de stadsdelen Centrum, Oost en West. De politie verrichtte in totaal 66 aanhoudingen.’

Landelijk verbod

Het vuurwerkverbod moet volgens de hoofdstad landelijk navolging krijgen om effectief te zijn. ‘Ondanks het afsteekverbod werd er in grote delen van de stad opnieuw veel vuurwerk afgestoken. Met veel schade en grote risico’s voor de afstekers, omstanders en hulpverleners. Politie en handhaving hadden de handen vol aan het handhaven van de openbare orde.’

Politieagenten, handhavers, brandweerlieden en ambulancepersoneel moeten veilig hun werk kunnen doen, benadrukt het stadsbestuur. ‘Het uitblijven van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk is niet meer uit te leggen aan de nood- en hulpdiensten.’ De driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie ‘roept het kabinet op hier met spoed werk van te maken’.

Onbegonnen werk

Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond staan gemeentelijke handhavers vooralsnog voor een onmogelijke opgave wat betreft vuurwerkverboden. ‘In gemeenten waar een algeheel verbod op afsteken geldt, is het vanwege de massaliteit van de overtredingen helemaal onbegonnen werk,’ schrijft hij. Ook Kuin denkt dat een vuurwerkverbod op den duur zinvol kan zijn, mits landelijk ingevoerd.