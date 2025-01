Op steeds minder plekken gratis parkeren

In 2 jaar tijd is het aantal betaalde parkeerplekken met bijna een kwart toegenomen. Dat betrof niet alleen de grote steden, maar ook kleinere plaatsen, zo blijkt uit onderzoek.

Steeds meer gemeenten voeren betaald parkeren in of breiden de zones uit, aldus EenVandaag, dat een analyse liet uitvoeren. Tussen 2013 en 2022 was er al sprake van een groei van 30,5 procent. In 2023 komt daar 23,4 procent bij.

Grote en kleine steden

Grote steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht breidden de afgelopen jaren hun betaald parkeerzones flink uit. Maar er is bijvoorbeeld ook een flinke groei te zien in kleine gemeenten als Renesse, Harlingen en Dijk en Waard. Een belangrijke reden is dat de parkeerdruk steeds hoger wordt.

Parkeertarieven stijgen

Ook kost het parkeren van de auto steeds meer geld. EenVandaag vroeg hiervoor cijfers op bij parkeerapp EasyPark. In Nederland kostte het in 2024 gemiddeld 1,80 euro om een auto een uur te parkeren. Dat komt neer op een stijging van 50 procent in 5 jaar tijd. ‘Reken je dit uit voor de 4 grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, dan kom je op gemiddeld 3 euro in 2024. Dat is een stijging van 25 procent in 5 jaar tijd.’

Referenda

Op verschillende plekken komen inwoners in opstand tegen de hoge parkeerkosten. Zo werden in de gemeenten Haarlem en Amersfoort raadgevende referenda georganiseerd over het parkeerbeleid. In beide gemeenten werd het plan om betaald parkeren uit te breiden met een ruime meerderheid afgewezen.