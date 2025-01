Kerstbomen en vuurwerkafval inzamelen: 2025 is begonnen!

Het kerstreces zit erop en de rook van oud & nieuw is opgetrokken, 2025 is nu echt begonnen. Maar wat gebeurt er met het afval van de feestdagen zoals kerstbomen en vuurwerkafval? Veel gemeenten vragen hulp van hun inwoners voor het inzamelen ervan en loven daar beloningen voor uit.

In veel gemeenten worden de kerstbomen verzameld. Want: opgeruimd staat netjes en de bomen krijgen zo vaak nog een tweede leven. Inzamelen gaat op veel verschillende manieren.

Bedrag per boom

Inwoners ontvangen bijvoorbeeld een klein bedrag per ingeleverde boom, in de meeste gemeenten 50 cent, zo ook in de gemeente Westland en in Amersfoort (vanaf 20 stuks). In de gemeente Edam-Volendam krijgen kinderen een lootje per ingezamelde boom en maken daarmee kans op een prijs. Hoe meer bomen, hoe meer kans. In de gemeente Velsen krijgen kinderen die bomen inzamelen geld en een lootje. Ook in de gemeente Zoetermeer zijn er mooie prijzen te winnen, zoals een Nintendo Switch.

Halderberge verloot 3 cadeaubonnen onder inwoners die een boom wegbrengen, een selfie hiervan maken en mailen naar de gemeente. Die foto’s kunnen vervolgens gebruikt worden voor de social media, de website, de nieuwsbrief en op de gemeentepagina in de lokale krant.

In onder meer de gemeente Barneveld kunnen verenigingen, scholen en kerken inzamelpunt worden voor kerstbomen. Zij krijgen hiervoor 450 euro als inzamelaar en er is 300 euro per persoon beschikbaar voor 5 mensen van deze organisaties die als belader van de vuilniswagen willen fungeren.

Inzamelpunt

De boom kan vaak gebracht worden bij een inzamelpunt in de wijk, supermarkten en winkelcentra, milieustraat, of een re- of upcyclecentrum. Sommige gemeenten zetten een perscontainer neer of komen de bomen ophalen als iemand er bijvoorbeeld meer dan 25, 30 of 50 heeft ingezameld, zoals in de gemeenten Westland, Bodegraven-Reeuwijk en Almere.

Rijswijk vraagt inwoners de kerstboom bij ondergrondse containers voor restafval achter te laten. Breda biedt verschillende opties voor inleveren aan en maakte hier een handige video over:

Een tweede leven

Veel van de bomen krijgen een tweede leven als compost, snippers voor wandelpaden of biomassa. De gemeente Amsterdam maakt van de takken en naalden, ongeveer 70 procent van de boom, compost. Dit kan 3 tot 4 maanden later bijvoorbeeld gebruikt worden voor het groen in de stad, zoals in parken. De stam, die goed is voor 30 procent van de boom, gaat naar de biomassacentrale om energie van te maken, voor stadswarmte. De gemeente Woerden schrijft dat de bomen worden gerycled, Zo worden ze versnipperd, bewerkt en gebruikt als bodembedekker, afdeklaag op paden in tuinen, parken en wandelgebieden, (stal)strooisel, compost of zelfs kattenbakkorrels.

Duurzaam alternatief als tip

De gemeente Utrecht tipt trouwens ook het gebruik van duurzame kerstbomen. ‘Er zijn verschillende manieren om duurzaam met een kerstboom om te gaan. Zo huren of adopteren steeds meer inwoners een kerstboom. Ook een tweedehands boom of een kunstkerstboom kopen komt steeds vaker voor.’ De gemeente Ouder-Amstel heeft een tip voor wie is uitgekeken op de kunstkerstboom. ‘Gun hem een tweede leven en breng de boom naar de kringloop.’ Wie deze toch wil weggooien, krijgt het advies om dit bij het grofvuil te doen. ‘Kunstbomen horen niet bij het gewone restafval thuis maar moeten naar het milieudepot worden gebracht. Daar kunt u deze gratis inleveren.’

Afval van vuurwerk

In de gemeente Leiderdorp kun je naast kerstbomen ook een zak vuurwerkafval inleveren. Wie dit doet, krijgt er 50 cent voor. De gemeente Tilburg vraagt afval van vuurwerk bij het restafval te doen, na het eerst nat te hebben gemaakt. Tot 11 januari mag het ook gratis naar de milieustraat gebracht, maar na 13 januari kost het het storten van vuurwerkafval hier 0,25 euro per kilo. De gemeente Almere noemt vuurwerkafval restafval en geeft verschillende tips om hiermee om te gaan, zoals natmaken en het in de huiscontainer of ondergrondse container te verwerken.

Waalwijk vraagt inwoners dit afval in een speciale vuurwerkzak te doen. De zak kan op verschillende locaties in de gemeente worden gehaald zoals het stadhuis en vuurwerkverkooppunten. Vervolgens mag het naar de milieustraat. In de gemeente Zeewolde kunnen inwoners meehelpen met het opruimen van vuurwerkafval. Voor elke volle ingeleverde vuilniszak ontvangen zij 1 euro, met een maximum van 100 zakken per persoon.