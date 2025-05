Afvalstoffenheffing stijgt door hogere taks op verbranding

Ruim 34.000 jongeren kregen vorig jaar jeugdbescherming. Een rechter vond dat hun veiligheid of hun ontwikkeling in gevaar was. Volgens statistiekdienst CBS is dat het laagste aantal sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg. Het bureau geeft geen verklaring voor de daling. Bijna 25.000 kinderen stonden onder toezicht, aldus het CBS. Hun ouders hadden... lees verder