Gemeenten halen meer toeristenbelasting op

In veel gemeenten gaat de toeristenbelasting dit jaar omhoog: gemiddeld betalen bezoekers 7,9 procent meer dan in 2024. Wel blijven er flinke lokale verschillen bestaan. Veenendaal voert de sterkste stijging door, in Amsterdam betalen toeristen het meest.

Wie op vakantie gaat in Nederland, betaalt vaak toeristenbelasting bovenop de prijs van de accommodatie. Bungalowparkoverzicht.nl brengt elk jaar de hoogte van deze tarieven in kaart, en houdt de wijzigingen bij. Het bedrijf verzamelt data van gemeentelijke websites, aangevuld met cijfers van het CBS.

Van de 342 Nederlandse gemeenten heffen er dit jaar 319 toeristenbelasting, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek. Dit zijn twaalf gemeenten meer dan vorig jaar.

Flinke tariefverschillen

Het gemiddelde tarief in Nederland komt momenteel uit op 2,53 euro per persoon per nacht. Maar deze bedragen lopen flink uiteen. Amsterdam blijft, net als voorgaande jaren, koploper met het hoogste tarief. Toeristen leggen hier 17,66 euro per nacht neer. De hoofdstad wordt gevolgd door Zoetermeer, Utrecht en Landsmeer, die alle drie 9,89 euro heffen. De volgende plaats op de ranglijst is voor Ouder-Amstel met 9,71 euro.

In het Utrechtse Renswoude en Overijsselse Rijssen-Holten betalen toeristen de minste belasting. Die eerste gemeente rekent 0,75 euro, de tweede 0,95 euro. Daarnaast blijven er 23 gemeenten die helemaal geen toeristenbelasting heffen, waaronder Soest in de provincie Utrecht en Laren in Noord-Holland.

Veenendaal uitschieter

De gemeente Veenendaal voert dit jaar de sterkste stijging in toeristenbelasting door. Hier ging het tarief van 1,22 euro per persoon per nacht naar 2,70 euro, een toename van 121 procent. Ook in andere gemeenten steeg de belasting flink, zoals in Barendrecht (107 procent), Wormerland (105 procent) en Helmond, Steenwijkerland, Oosterhout, Culemborg (100 procent).

In welgeteld één gemeente nam het belastingtarief af: het Zeeuwse Schouwen-Duiveland rekent dit jaar 2,02 euro, tegenover 2,04 euro een jaar eerder.

Verschil met 2021

Het bedrijf onderzocht ook de veranderingen ten opzichte van 2021. Waar het gemiddelde tarief van de toeristenbelasting nu 2,53 euro bedraagt, was dit destijds nog 1,93 euro. Dat komt neer op een verhoging van 30,6 procent. In het Noord-Hollandse Uithoorn steeg het tarief het hardst, namelijk van 1,08 euro naar 3,37 euro (+212 procent). Ook in Uithoorn steeg de taks flink, namelijk met 212 procent, net als in De Ronde Venen met 208 procent.

Toeristen in Heemstede betaalden in 2021 nog helemaal geen toeristenbelasting, nu rekent die gemeente 5 euro per persoon per nacht.

Provinciale stijger: Utrecht

In de provincie Utrecht steeg het gemiddelde bedrag voor toeristenbelasting met 11,9 procent. Dit is de sterkste stijging van alle provincies. In Groningen bleef het bedrag bijna gelijk: 1,89 euro in 2025, ten opzichte van 1,86 euro een jaar eerder.