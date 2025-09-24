A-G: gemeente toch vpb-plicht voor reclame- en hypotheekinkomsten

A-G Wattel concludeert dat het Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte de reclameconcessie-activiteiten en het beheer van de hypotheekportefeuille van de gemeente als ‘normaal vermogensbeheer’ heeft aangemerkt.

In deze zaak gaf de gemeente het recht uit om reclameborden te plaatsen op gemeentelijke grond (zoals lichtmasten) en ontving daarvoor bijna 294.000 euro in 2016. Daarnaast beheerde de gemeente hypotheken van oud-personeel, waarmee ruim 1 miljoen euro rente werd verdiend. Het hof vond deze activiteiten ‘normaal vermogensbeheer’ omdat de gemeente vooral bestaande rechten beheerde, zonder zelf actief waarde toe te voegen.

De Advocaat-Generaal ziet dat echt anders. Volgens hem creëert de gemeente wel degelijk nieuwe economische waarde door zo’n exclusief reclamecontract te maken; zonder de speciale toestemming van de gemeente zouden reclamebedrijven immers niets kunnen doen. Volgens hem is er dus sprake van ondernemerschap: de gemeente levert een unieke dienst op de markt, waar anderen voor willen betalen. Dit maakt het anders dan alleen bezit beheren of verhuren. Ook de hoge winstmarge (481 procent) wijst erop dat deze activiteit verder gaat dan gewoon beheer.

Hypotheekportefeuille

Over het beheer van de hypotheekportefeuille vindt de Advocaat-Generaal dat ook tijdens afbouw sprake blijft van ondernemerschap, vergelijkbaar met een bank of andere geldverstrekker die een bestaande leningportefeuille beheert. Zolang de gemeente daar inkomsten mee verdient en deze werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert, valt ook deze activiteit onder het ondernemerschap dat wél belastingplichtig kan zijn.

De conclusie is dus dat een gemeente ook vennootschapsbelasting moet betalen over die activiteiten als zij, net als andere bedrijven, actief nieuwe waarde schept en hier economisch voordeel uit haalt. Alleen het beheer van eigendom is niet genoeg; het gaat erom of een gemeente als ondernemer handelt door iets op de markt te brengen waar vraag naar is en waar anderen voor betalen.