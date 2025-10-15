Heffingsambtenaar schendt informatieverplichting WOZ-waardering

Hof Amsterdam oordeelde dat een heffingsambtenaar zijn informatieverplichting bij de WOZ-waardering had geschonden. De heffingsambtenaar had de huurgegevens van vergelijkbare panden moeten verstrekken

Een eigenaar van een restaurant uit 1964 met een oppervlakte van 403 m² krijgt in 2022 een WOZ-beschikking van € 627.000. De man verzoekt in bezwaar op grond van artikel 40 lid 2 Wet WOZ om alle gegevens die bij de waardebepaling zijn betrokken, waaronder huurcijfers, grondstaffels, liggingsfactoren en onderbouwing van de kapitalisatiefactor. De gemeente verstrekt slechts een waardematrix met enkele verkoopcijfers, maar geen huurgegevens. De rechtbank oordeelt dat wel sprake is van een schending van artikel 40 lid 2 Wet WOZ, maar kent geen proceskostenvergoeding toe, omdat de eigenaar de waarde toch kon controleren. Ook wijst de rechtbank een vergoeding van immateriële schade af.

Schending informatieverplichting

Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar zijn verplichting uit artikel 40 lid 2 Wet WOZ heeft geschonden door geen huurgegevens te verstrekken, terwijl de man hier voldoende specifiek om heeft verzocht en deze gegevens wel degelijk ten grondslag lagen aan de vastgestelde WOZ-waarde. Dat de man de gelegenheid kreeg de gegevens op kantoor in te zien, maakt dit niet anders: de verplichting strekt tot verstrekking van de gegevens, niet slechts tot terinzagelegging. Het hof volgt de rechtbank niet in haar oordeel dat geen proceskostenvergoeding is aangewezen omdat de waarde voldoende controleerbaar zou zijn onderbouwd. Zonder de huurgegevens en de opdeling van de koopreferenties in objectonderdelen kon de man de juistheid van de WOZ-waarde niet goed controleren om te kunnen beoordelen of het zinvol was beroep in te stellen. Deze gegevens heeft de heffingsambtenaar pas in de beroepsfase ingebracht.

Het hof vernietigt de uitspraak van de rechtbank op dit punt en kent proceskostenvergoeding toe.