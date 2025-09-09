Gemeente.nu

Btw-verhoging hotels leidt tot miljardenverlies voor toeristische sector

Toeristenbelasting gemeenten

De geplande verhoging van het btw-tarief op hotelovernachtingen en vakantieparken lijkt de Nederlandse economie meer te schaden dan op te leveren. Zowel studies van ABN AMRO als berichtgeving in de Telegraaf wijzen op forse effecten voor toerisme, werkgelegenheid en belastingopbrengsten.

Het kabinet wil vanaf 2026 het btw-tarief voor logies verhogen van 9 naar 21 procent. Volgens de Rijksoverheid moet dit 1,2 miljard euro opleveren, waarvan 910 miljoen uit hotels en 302 miljoen uit overige logiesverstrekkers. Uit berekeningen gebaseerd op cijfers van het CBS blijkt echter dat dit bedrag te hoog is ingeschat. Slechts een deel van de omzet van hotels – 34,8 procent – wordt daadwerkelijk geraakt door de verhoging. Daarmee resteert maximaal 285 miljoen euro aan extra btw-opbrengst, veel lager dan de ingeboekte 910 miljoen. Bovendien dreigt de winstbelasting met ruim 250 miljoen euro terug te lopen doordat hotels verlieslatend worden, aldus de analyses.

Grote impact op toerisme en regio’s

Uit onderzoek van onder andere ABN AMRO en berichtgeving van de Telegraaf blijkt dat de gevolgen van de maatregel de gehele toeristische keten treffen. Toerisme-econoom Stef Driessen berekende dat een derde van de buitenlandse verblijfstoeristen, vooral Duitsers en Belgen, Nederland zal mijden. Dit zou leiden tot 511 miljoen euro aan gemiste btw-inkomsten. Ook Nederlandse vakantiegangers wijken vaker uit naar het buitenland, omdat accommodaties hier te duur worden.

De schade werkt breed door. Horeca, musea, winkels, autoverhuurbedrijven en zelfs de landbouw merken de gevolgen. Gemeenten in grensprovincies als Limburg, Gelderland en Zeeland zien hun inkomsten uit toeristenbelasting dalen, terwijl de waarde van hotels en vakantieparken dreigt te zakken. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt zelfs voor tot 30 procent minder overnachtingen.

Onbetaalbaar Nederland

Volgens de Telegraaf luiden brancheorganisaties, vakbonden en banken de noodklok in Den Haag. Nederland wordt in vergelijking met Duitsland en België – waar tarieven rond de 6 procent liggen – simpelweg te duur. Hoteliers kampen al met hoge energiekosten, loonkosten en inflatie. Extra lasten kunnen daarom niet worden opgevangen, waardoor meer faillissementen dreigen.

