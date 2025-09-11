Maatwerk in regels voor ondernemers

Ondernemers lopen aan tegen trage en complexe regelgeving, blijkt uit panelonderzoek van de VNG. Gemeenten kunnen die regeldruk vooral effectief verminderen door de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en vergunningenprocedures te versimpelen.

Uit de uitvraag van het Panel Economie van de VNG blijkt dat ondernemers hinder ondervinden van regelgeving, met name bij ruimtelijke projecten en duurzame transities.

Gemeenten signaleren een brede behoefte aan snellere, duidelijkere en klantgerichtere dienstverlening voor ondernemers. Zo zijn veel ondernemers voorstander van persoonlijke toepassing van landelijke regels. Bijvoorbeeld in een maatwerkteam, dat direct met ondernemers mee kan denken en hen door complexe regelingen begeleidt.

Vergunningsprocedures vormen een groot obstakel binnen de ondernemersdienstverlening. Ondernemers ervaren het proces als traag, omslachtig en vaak onduidelijk. Mogelijke oplossingen die worden genoemd zijn het bundelen van procedures en het invoeren van een ‘track & trace’-systeem voor vergunningaanvragen.

Van landelijke regels tot lokale belemmeringen

Veel regels die ondernemers raken komen van hogere overheden, waardoor gemeenten deze niet zelfstandig mogen afschaffen of aanpassen. Enkele landelijke knelpunten zijn de trage invoering van stimulerende regels voor de circulaire economie, uitstel van CO₂-uitstootrechten en strengere belastingregels voor primaire grondstoffen. Ook krijgt woningbouw vaak prioriteit boven bedrijvigheid door landelijke prioriteringsregels, wat lokale bedrijvigheid belemmert.

Regelgeving rondom duurzame transities en subsidies is voor het mkb vaak ondoorzichtig en belastend. Ondernemers wijzen op uiteenlopende en ingewikkelde voorwaarden, waardoor juist kleine bedrijven afhaken of dure externe hulp moeten inschakelen. Ook de afstemming tussen lokale, regionale en landelijke regelgeving laat te wensen over. Gemeenten adviseren meer samenwerking en integrale aanpak vanuit de overheid om duurzame initiatieven te versnellen. In de Handreiking ‘Ruimte voor Circulaire Economie op Bedrijventerreinen In en Om de Stad’ wordt hier ook aandacht aan besteed.

Oproep tot regeldrukreductie

Gemeenten pleiten voor meer bewustzijn bij bestuur en management over regeldruk, eenvoudiger regelingen en toegankelijke subsidies. Daarnaast wensen zij meer participatie van ondernemers in het beleid en betere afstemming tussen overheden, zodat wet- en regelgeving ondernemers niet langer onnodig belemmert.