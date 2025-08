Nieuwe handreiking voor circulaire economie bedrijventerreinen

Hoe kun je circulaire economie daadwerkelijk toepassen op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen?

Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie, die inzet op minder gebruik van primaire grondstoffen en daarmee bijdraagt aan klimaatbescherming, biodiversiteit en strategische grondstoffenautonomie. Om de omslag te kunnen maken zijn voldoende fysieke ruimte en geschikte ruimtelijke condities op bedrijventerreinen essentieel.

Om gemeenten, parkmanagers en bedrijven te ondersteunen in deze transitie is de Handreiking ‘Ruimte voor Circulaire Economie op Bedrijventerreinen In en Om de Stad’ opgesteld met ruimtelijke inrichting als focuspunt. Daarbij is gebruik gemaakt van 25 goede praktijkvoorbeelden. De drie bedrijventerreinclusters die zijn onderzocht zijn verspreid door Nederland: Bargermeer (Emmen), Lage Weide, Werkspoorkwartier en Strijkviertel (Utrecht), Beatrixhaven en Willem-Alexander (Maastricht en Roermond). Op elke locatie is een werksessie georganiseerd met de overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Deze handreiking biedt inspiratie door middel van praktijkvoorbeelden, kennis en ruimtelijke principes. Zodat parkmanagers en beleidsmakers de circulaire economie concreet kunnen integreren in bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De focus ligt op de lokale ruimtelijke inrichting van reguliere bedrijventerreinen in en om de stad.