De stad als spons: omgaan met droogte

We moeten steden als ‘spons’ inrichten, zeggen onderzoekers van de UvA. Regenwater kan worden opgevangen als er veel valt, en later weer gebruikt als het droog is. Daardoor zakt het grondwaterpeil minder snel. Tegelijkertijd zijn er ook andere maatregelen nodig; het hele watersysteem moet anders worden opgezet.

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met droogte. Daardoor ontstaan allerlei problemen. Zoals boeren die hun gewassen niet kunnen besproeien, en houten palen onder huizen die droog komen te staan. Door lage waterstanden kunnen schepen soms niet meer varen.

Waterkratten onder de grond

Hoe kunnen steden zich op droogte voorbereiden? Daarnaar doen Mendel Giezen en Jannes Willems van de UvA onderzoek. Een van de oplossingen die ze zien, is het inrichten van ‘sponssteden’. In Amsterdam is er bijvoorbeeld een plein ingericht met veel bomen en planten. Onder de grond liggen waterkratten die regenwater opvangen. In droge periodes wordt dat water weer gebruikt door de planten en bomen. ‘Zo blijft de plek groen en koel, ook als het langere tijd droog is’, zegt Jannes Willems. ‘Met zulke maatregelen maak je de stad ook fijner om in te wonen.’ Ook in andere steden, zoals Utrecht, lopen projecten rondom regenwaterbeheer en vergroening.

Andere inrichting watersysteem

Maar niet alleen in de stad moeten we anders met water omgaan; het hele watersysteem moet anders worden ingericht. ‘Lange tijd hebben we beken en sloten rechtgetrokken zodat water snel werd afgevoerd’, vertelt Jannes Willems. ‘Maar daardoor is er minder water in droge tijden. In Noord-Brabant bijvoorbeeld maken we beken nu juist weer kronkelend en ondieper.’

Prettig wonen

Niet iedereen in Nederland wordt overigens even hard geraakt door droogte. Mensen in sociale huurwoningen zijn vaak kwetsbaarder dan huiseigenaren. En ook inkomen en gezondheid spelen een rol.

De onderzoekers werken samen met organisaties als Amsterdam Weerproof. Die organisatie adviseert bewoners, bedrijven en gemeente over groene daken, wateropvang en een klimaatbestendige inrichting van straten en pleinen. ‘Het gaat niet alleen om techniek’, stelt Mendel Giezen. ‘Het gaat er ook om dat bewoners er prettig kunnen leven.’