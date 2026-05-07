Sloten verdwijnen: minister wijst op regels en lokale aanpak

Regels voor bufferstroken niet zijn bedoeld om agrariërs aan te zetten tot het dempen van sloten. Volgens minister Karremans vraagt elke slootdemping om een lokale beoordeling, omdat sloten onderdeel zijn van het watersysteem en per plek andere gevolgen kunnen hebben voor water, natuur en omgeving.

In antwoord op Kamervragen over het bericht “Hoe de sloten in Nederland verdwijnen” stelt Karremans dat sloten vaak meerdere functies vervullen, zoals afvoer van water, waterkwaliteit en ecologie. Wie een sloot wil dempen, heeft daarvoor veelal toestemming nodig van het waterschap of de gemeente. Voor grotere watergangen is altijd een vergunning van het waterschap nodig; bij kleinere sloten kan soms worden volstaan met een melding of gelden algemene regels. Agrariërs moeten daarom altijd eerst in overleg treden met het desbetreffende waterschap.

De minister onderstreept dat sloten niet los kunnen worden gezien van de waterhuishouding. Een demping heeft over het algemeen de voorwaarde dat de hoeveelheid oppervlaktewater behouden moet blijven. Gemeenten kunnen daarnaast toetsen op basis van omgevingsplannen, waarbij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties vooropstaat.

Belang voor natuur en waterkwaliteit

Sloten dragen bij aan leefgebieden voor soorten zoals vogels, amfibieën en bestuivers. Het Rijk en regionale partijen zetten daarom in op het aanleggen, beheren, herstellen en behouden van blauwe landschapselementen, zoals opgenomen in het Aanvalsplan Landschap. Tegelijkertijd kunnen sloten ook een drainerende werking hebben. Op hoge zandgronden zijn na de Tweede Wereldoorlog veel sloten gegraven om water snel af te voeren, wat heeft geleid tot structurele daling van de grondwaterstanden en verdroging van natuurgebieden. Het verminderen van de ontwatering kan daarom ook bijdragen aan hydrologisch herstel.

Ook voor de waterkwaliteit spelen sloten een rol. In sloten vinden processen plaats waarbij stikstof en nitraten worden opgenomen door waterplanten. Natuurlijke oevers hebben een filterende werking en bufferen water.

Handhaving en lokale beoordeling

De overheid houdt zicht op bestaande sloten via de Basisregistratie Grootschalige Topografie en via de Monitor Landschap. Waterschappen registreren sloten in leggers en zien veranderingen tijdens controles en schouwen. Gemeenten registreren sloten meestal via beheerplannen.

Op meldingen van mogelijke illegale dempingen moet worden gereageerd. Omwonenden kunnen terecht bij gemeente of waterschap, en soms ook anoniem melden. Intimidatie en dreigementen worden “ten zeerste” afgekeurd. De minister wijst erop dat het van de specifieke locatie afhangt of dempen van sloten problematisch is of juist kan bijdragen aan hydrologisch herstel. Een landelijk onderzoek naar de relatie tussen slootdemping, perceelophoging en funderingsschade acht het daarom niet zinvol.

Tot slot zegt de minister in gesprek te gaan met regionale overheden over waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en handhaving, en de Kamer hierover te informeren in aanloop naar het commissiedebat Water.