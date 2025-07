Veel Gelderse gemeenten stoppen met spuiten tegen eikenprocessierups

Steeds meer Gelderse gemeenten kiezen ervoor te stoppen met het gebruik van schadelijke middelen tegen de eikenprocessierups.

Volgens een onderzoek van Omroep Gelderland zijn de afgelopen jaren 19 gemeenten volledig gestopt met het bestrijden van de rups met deze middelen, terwijl nog eens vier gemeenten hiermee bezig zijn. Ruim vijf jaar geleden gebruikten vrijwel alle gemeenten in de regio deze bestrijdingsmiddelen, nu geeft ongeveer de helft aan ermee gestopt te zijn of dat binnenkort te doen. Toch blijven zeventien gemeenten ze nog wel inzetten, vaak alleen op plekken waar veel overlast ontstaat, zoals langs belangrijke wandelroutes.

De reden voor het afbouwen is vooral dat chemische bestrijdingsmiddelen niet alleen de eikenprocessierups doden, maar ook andere rupsensoorten en insecten schaden. Hierdoor komt het voedsel voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in gevaar, wat op termijn juist voor meer problemen zorgt. De biodiversiteit lijdt hieronder, aldus gemeenten zoals Montferland.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Veel gemeenten schakelen nu over op natuurlijke bestrijdingsmethoden. Zo plaatsen ze nestkasten voor mezen, die de rups op hun menu hebben, en zorgen ze voor meer bloemrijke bermen waar natuurlijke vijanden kunnen leven. Wel benadrukken gemeenten dat alleen het ophangen van nestkasten niet genoeg is; ook de verdere omgeving moet natuurrijker worden ingericht voor een effectieve aanpak.

Onderzoek van de provincie Gelderland wijst uit dat deze ecologische maatregelen werken: het aantal nesten en de grootte van de nesten neemt af waar wordt ingezet op mezen en bloemrijke bermen. Het blijkt zelfs dat het laten hangen van nesten op plekken met weinig overlast de natuurlijke vijanden in stand houdt, zodat zij het jaar erna kunnen helpen de populatie te beperken.

Dit jaar is het aantal rupsen iets gestegen, zowel in gemeenten die gestopt zijn met spuiten als in gemeenten die dit nog wél doen. Er lijkt dus geen direct verband tussen het staken van chemische middelen en een toename van overlast.

Geduld

Het proces van overstappen op natuurlijke bestrijding vraagt volgens expert Joost Bloemberg om geduld. Het duurt even voordat het ecologische evenwicht is hersteld, maar uiteindelijk zal de natuur daardoor sterker worden en plagen beter aankunnen. Desondanks verwacht hij dat ingrijpen met bestrijdingsmiddelen soms nodig zal blijven, bijvoorbeeld door nesten weg te zuigen of in uitzonderlijke gevallen alsnog te spuiten, vooral waar de overlast groot is.