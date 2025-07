VVD wil snijden in zorg en uitkeringen en meer bouwen

De VVD wil de komende jaren bezuinigen op onder meer de zorg en sociale zekerheid. Dat staat in het verkiezingsprogramma van dat de partij vrijdag presenteerde. De VVD wil een plafond invoeren op de totale steun die één huishouden kan ontvangen en meer landelijke voorwaarden stellen.

In het verkiezingsprogramma staat onder meer het volgende:

Uitkeringen

Om werken meer te laten lonen wil de VVD af van de ‘doorgeslagen nivellering via toeslagen, aftrekposten en heffingskortingen’. Het loslaten van de koppeling tussen minimumloon en uitkering behalve bij de AOW en de regelingen voor arbeidsongeschikten. Uitkeringen stijgen mee met de inflatie in plaats van de lonen.

Verder schrijft de VVD dat gemiddeld mensen met een uitkering ruim 200 euro per maand aan gemeentelijke regelingen ontvangen. Deze regelingen verschillen per gemeente waardoor het een ‘postcodeloterij is of werken voldoende loont’. De VVD wil meer landelijke voorwaarden stellen en regelingen waar nodig inperken of landelijk organiseren. Volgens de VVD mag het niet meer gebeuren dat ‘iemand door een stapeling van uitkeringen en toeslagen meer te besteden heeft dan iemand die hard werkt om rond te komen’. De VVD wil een plafond invoeren op de totale steun die één huishouden kan ontvangen.

Ook de Participatiewet en het toeslagenstelsel moeten aangescherpt worden. ‘Wie onvoldoende Nederlands spreekt en geen moeite doet om dit te leren, wordt fors op de uitkering gekort’. Er komt een extra korting bij het langdurig niet voldoen aan de taaleis. Uitkeringsgerechtigden die een geschikte baan weigeren, worden ook gekort. De VVD wil dat gemeenten hier streng op handhaven, ‘te vaak gebeurt dat nu niet’. Mensen in de bijstand, autochtoon of nieuwkomer, moeten actief aan een baan worden geholpen, waarbij naar Rotterdams model de focus ligt op intensieve hulp voor mensen die het meest kans hebben om snel aan het werk te gaan.

Bouwen

De VVD wil vanuit het Rijk grote woonwijken met betaalbare huizen aanwijzen. ‘Sturing vanuit het Rijk voor dertig nieuwe grootschalige woonwijken en het voor gemeenten makkelijker maken om veel meer huizen te laten bouwen’. Het Rijk krijgt de regie op de ruimtelijke ordening en bouwproductie terug. Gemeenten die bouwrecords breken krijgen een financiële bonus om in nieuwe woningbouwplannen te investeren. Gemeenten die achterlopen op de bouwplannen krijgen hulp van het ministerie om de woningbouwproductie op te schalen.

De VVD wil meer woningen fabrieksmatig produceren en landelijke sturing op de bouwtechnische eisen, zodat kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid hand in hand gaan. Daarvoor wil de VVD vergunningseisen op landelijk niveau vastleggen, zodat een goedgekeurde woning in Groningen ook direct in Limburg mag worden gebouwd. Het moet eenvoudiger worden om bestaande panden in meerdere woningen te splitsen. bijvoorbeeld voor een student, starter of mantelzorger.