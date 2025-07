Experts presenteren uitgebreide voorstellen om woningcrisis aan te pakken

Een groep experts komt met een plan van aanpak om de woningnood op te lossen.

In aanloop naar de verkiezingen stellen de deskundigen opnieuw voor om deze fiscale regeling voor huizenbezitters af te bouwen. Zij zien het liefst dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt afgeschaft over een periode van vijftien jaar, te beginnen bij woningen met een hoge WOZ-waarde.

Volgens deze experts is het bovendien evident dat er aanzienlijk méér woningen moeten worden gebouwd om de krapte op de markt aan te pakken. De ambitie is om de komende vijftien jaar in totaal 1,8 miljoen nieuwe huizen te realiseren. Het woningaanbod dient beter in te spelen op de woonwensen van verschillende groepen, niet alleen op starters, maar door in te zetten op doorstroming in de hele keten.

Verder pleiten de deskundigen voor aanpassingen in regels en procedures, zodat woningbouw sneller van de grond komt. Ook wijzen ze op het belang van voldoende financiering en betaalbaarheid en onderstrepen ze dat marktpartijen als woningcorporaties een sterke positie moeten krijgen om de enorme bouwopgave waar te maken.

Lees hier de gehele notitie van Peter Boelhouwer, Jan Rouwendal, Desiree Uitzetter en Friso de Zeeuw:

Aanpakken van het woningtekort in de nieuwe kabinetsperiode: recept en ingrediënten voor langjarig succes