De plannen van de SP

De SP vindt dat bouwen voor de samenleving voorop moet staan, niet het najagen van winst door beleggers. Dit staat in het concept verkiezingsprogramma dat de SP donderdag heeft gepresenteerd.

Een belangrijk thema is het investeren in leefbare buurten. Daarbij draait het volgens de SP om het herstellen van publieke voorzieningen, zoals scholen, zorg, openbaar vervoer, politie en groenvoorzieningen. Buurten moeten niet slechts woongemeenschappen zijn, maar plekken waar mensen zich kunnen ontwikkelen en samenleven. Om die reden wordt gepleit voor investeringen via programma’s als het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waarbij gemeenten worden ondersteund om structureel te werken aan leefbaarheid en sociale samenhang.

Volgens de SP is de prijs van woningen in Nederland sterk afhankelijk van de waarde van de onderliggende grond. Vaak is die grondprijs verantwoordelijk voor maar liefst zestig procent van de totale nieuwbouwwaarde. De SP stelt dat grondeigenaren en speculanten op deze manier excessieve winsten behalen zonder daadwerkelijk woningen te bouwen, terwijl de woningnood nijpend blijft. Daarom moeten grondeigenaren die grond vasthouden zwaarder belast worden, en speculanten die bouwen onnodig uitstellen kunnen te maken krijgen met onteigening. Gemeenten en woningcorporaties zouden zo weer toegang krijgen tot grond tegen eerlijke prijzen, zodat bouwen voor de samenleving lonend wordt. Nieuwe bouwprojecten dienen bovendien volledig afgestemd te zijn op de behoeften van de lokale gemeenschap; sociale woningen mogen niet verloren gaan door commerciële belangen.

Lokale inspraak

Ook bewoners en gemeenten zelf moeten meer zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van bouwprojecten. Lokale inspraak en beslissingsrecht worden genoemd als voorwaarden voor plannen die daadwerkelijk bijdragen aan het voorzien in lokale woonbehoeften. Alleen zo kan de bouw van betaalbare woningen worden versneld en gewaarborgd, en wordt bouwen voor mensen haalbaar in plaats van vooral winstgevend voor investeerders.

Daarnaast introduceert het document een vergunningplicht voor verhuurders, gekoppeld aan strikte kwaliteitseisen. Gemeenten zouden bij misstanden snel en daadkrachtig moeten kunnen ingrijpen, waarbij huisjesmelkers hun vergunning kunnen verliezen. Daarmee wordt beoogd het fenomeen van excessieve huurprijzen en misstanden in de particuliere huursector effectief aan te pakken.

Mantelzorgpunt

Het versterken van ondersteuning voor mantelzorgers krijgt aandacht: elk gemeente dient een mantelzorgpunt te hebben waar hulp en advies beschikbaar is. Voor werkende mantelzorgers moet betaald zorgverlof mogelijk zijn.

Bewegen en sport worden als essentieel gezien voor een gezond leven. Sportverenigingen moeten kunnen rekenen op voldoende (financiële) steun om goede accommodaties en sportvoorzieningen te bieden. De kosten voor sport mogen geen belemmering vormen, daarom wordt gepleit voor een gemeentelijke sportpas voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar, zodat iedereen kan meedoen ongeacht het gezinsinkomen. Sportschoolabonnementen zouden btw-vrij worden gemaakt, om sport toegankelijk te houden voor volwassenen en ouderen.