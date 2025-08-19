Wonen hoofdthema verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA stelt wonen centraal als belangrijkste thema voor de komende jaren. De partij onderkent dat het bouwen van 100.000 nieuwe woningen per jaar noodzakelijk is om de woningnood aan te pakken. Hiervoor is het essentieel dat er meer geschikte locaties worden aangewezen voor nieuwbouw. Dit betekent dat andere maatschappelijke en economische belangen soms op de tweede plaats moeten komen, om ruimte te maken voor nieuwe woningen.

De partij heeft maandag het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd.

Een van de speerpunten is het versnellen van de woningbouw. Het programma noemt dat de Raad van State meer capaciteit krijgt om bezwaar- en beroepsprocedures sneller te behandelen. Dit moet ertoe leiden dat de juridische afhandeling van bouwprojecten minder tijd in beslag neemt, zodat sneller gestart kan worden met de bouw van woningen. Tegelijkertijd wordt het belang van woningzoekenden prominenter meegewogen in deze procedures, en krijgen woningzoekenden zelf inspraak in het proces rondom nieuwe projecten.

GroenLinks-PvdA stelt verder voor om via de zogenaamde ‘Woningcorporaties Nieuwe Stijl’ jaarlijks tienduizenden extra woningen te realiseren. In elk nieuwbouwproject moeten deze corporaties voldoen aan strikte eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van betaalbare huurwoningen en kwalitatieve bouw. De prioriteit ligt bij het bouwen voor de sociale meerderheid: niet alleen sociale huur, maar ook betaalbare middenhuur en koopwoningen moeten ruim vertegenwoordigd zijn. Zo moet een breed segment van de bevolking profiteren van het woningbouwbeleid, en krijgen ook starters en middeninkomens meer kansen op de woningmarkt.

Sleutelrol gemeenten

Het programma erkent dat sommige bouwprojecten vertraging oplopen door financieringsproblemen, complexiteit in de regelgeving of lokale knelpunten. Daarvoor zijn extra middelen beschikbaar. Gemeenten krijgen een sleutelrol toegedicht bij het oplossen van deze knelpunten, onder andere door extra financiering of subsidies voor projecten die moeilijk van de grond komen. Verder wil de partij een rijksgrondbank oprichten die actief grond opkoopt voor nieuwbouw, zodat de overheid meer regie krijgt over waar en hoe snel gebouwd kan worden.

Duurzaamheid en toekomstbestendig wonen vormen eveneens belangrijke pijlers in het programma. Zo wordt sterk ingezet op de impuls ‘aardgasvrije wijken’, waarbij de overgang naar duurzame energiebronnen wordt gestimuleerd. Projecten rond warmte- en koudenetten, woningisolatie en andere verduurzamingsmaatregelen krijgen voorrang, zodat woningen niet alleen betaalbaar, maar ook energiezuinig en toekomstbestendig zijn. Op termijn moet dit leiden tot lagere energielasten en een schoner milieu, waarbij de meest aantrekkelijke energievoorziening maatschappelijk ook de meest duurzame wordt.

Tot slot noemt het programma de aanpak van woningmarktmisstanden, waaronder speculatie en winstbejag met woningen. Gemeenten krijgen in het voorstel van GroenLinks-PvdA meer regie over bewindvoering en het tegengaan van misbruik en speculatie met woonruimte. Ook komt er meer aandacht voor bewoners die in kwetsbare posities verkeren, bijvoorbeeld door maatwerk aan te bieden en de positie van huurders en woningzoekers te versterken.