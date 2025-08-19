Aanbod studentenkamers krapper: ‘spookhuren speelt breed’

Studenten die op zoek zijn naar een kamer, hebben volgens Kamernet minder opties dan voorheen. De zoeksite voor studentenkamers constateerde dat het aanbod in april, mei en juni dit jaar bijna 2% lager lag dan in dezelfde maanden vorig jaar.

Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen studentensteden. In Haarlem nam het aantal beschikbare kamers af met 33%, in Amsterdam met bijna 27% en in Breda met ruim 25%. Daartegenover stond een sterke groei in Wageningen, waar het aanbod met ruim 28% steeg, en in Maastricht, waar 26% meer kamers beschikbaar waren. De gemiddelde huurprijs voor een kamer via Kamernet bedraagt momenteel € 601 per maand. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag in het tweede kwartaal van vorig jaar, toen de gemiddelde prijs op € 598 lag.

In de afgelopen periode hebben beleggers massaal huurwoningen verkocht. Door de regulering van de huursector verdienen ze minder aan de woningen. Dat zou een verklaring kunnen zijn van de daling van het aanbod. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting voorspelt dat het kamertekort in 2032 kan zijn opgelopen tot ruim 42.000 eenheden.

Spookhuurders

Soms kiezen studenten ervoor om met meer personen op één adres te wonen dan eigenlijk is toegestaan. In veel gevallen is de verhuurder hiervan niet op de hoogte; studenten zoeken dan op eigen initiatief huisgenoten om de hoge huur samen te kunnen betalen. Hoe vaak deze zogenoemde ‘spookstudenten’ voorkomen, is lastig exact vast te stellen, maar iedereen die met NRC sprak, benadrukt dat illegaal onderverhuren wijdverspreid is.

Gemeenten houden regelmatig adrescontroles, en sommige beschikken zelfs over speciale teams die zich richten op het opsporen van woningmisbruik. Een tip van een buur of een opvallende hoeveelheid afval kan aanleiding geven voor zo’n controle. Blijkt bij zo’n controle dat er meer bewoners zijn dan toegestaan, dan kan de verhuurder een forse boete opleggen van tienduizenden euro’s riskeren en kunnen de bewoners uit huis worden gezet.

Onbekend met huurcommissie

Uit een enquête van Rent.nl blijkt dat veel studenten niet erg tevreden zijn met hun woning. Meer dan een derde van de studenten geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn, terwijl twee op de vijf juist tevreden tot zeer tevreden zijn.

Toch ondernemen studenten zelden stappen tegen hun huisbaas, zoals het aankaarten van de huurprijs bij de Huurcommissie. Een derde van de deelnemers weet niet eens wat de Huurcommissie is. Zelfs als studenten overwegen de commissie te benaderen (dat geldt voor een op de zeven ondervraagden), zien ze daar vaak (een op de tien) alsnog van af. Hiervoor zijn ze vooral bang dat dit de relatie met hun huisbaas negatief zou beïnvloeden.