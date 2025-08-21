Raad van State versnelt afhandeling bezwaarprocedures woningbouw

De verhoogde prioriteit die de Raad van State aan bezwaren tegen woningbouwprojecten geeft, begint duidelijk effect te hebben.

Volgens Trouw zijn in juli en augustus dankzij deze aanpak bouwplannen voor bijna 6.300 woningen definitief geworden.

In het afgelopen jaar heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met voorrang meer dan driehonderd zaken behandeld, samen goed voor ruim 68.000 woningen. In 230 van deze zaken, die betrekking hadden op meer dan 55.000 woningen, is inmiddels uitspraak gedaan. Voor de overige zaken wordt binnenkort een uitspraak verwacht of zijn de procedures beëindigd omdat de betrokken partijen samen tot een oplossing kwamen.

Sinds juli 2024 worden woningbouwzaken met prioriteit behandeld, wat volgens de Raad heeft geleid tot een snellere afwikkeling. Waar de gemiddelde wachttijd normaal gesproken ruim veertien maanden is, kan voor procedures die in 2024 gestart zijn de doorlooptijd in veel gevallen verkort worden tot minder dan een jaar. Met deze versnelde werkwijze wil de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State actief bijdragen aan het aanpakken van het woningtekort.

Wanhoop bij gemeenten

De bouw van een op de drie nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat er bezwaar wordt gemaakt door buurtbewoners. De bezwaren leiden tot wanhoop bij gemeenten en in de politiek. Meer dan vier op de vijf gemeenten geven aan dat hun woningbouwprojecten te maken krijgen met buurtbewoners die bezwaar maken. Hierdoor ligt soms een deel van het bouwproject stil, maar in enkele gevallen liggen er ook projecten voor de bouw van duizenden woningen stil. Het zorgt voor frustraties bij ambtenaren. De bezwaarprocedures leveren in de meeste gemeenten een vertraging op van één tot twee jaar. Veel gemeenten proberen, met wisselend succes, bezwaarprocedures te voorkomen door met buurtbewoners in gesprek te gaan. Echter wordt vaak het bezwaar tot aan de Raad van State uitgevochten.