Uitbreiding bevoegdheden Huurcommissie

De Huurcommissie krijgt extra bevoegdheden, dankzij het wetsvoorstel Toekomstbestendige Huurcommissie dat minister Mona Keijzer aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Wet betaalbare huur heeft gezorgd voor een taakuitbreiding van de Huurcommissie. Niet alleen is het woningwaarderingsstelsel dwingend gemaakt en staat de geschilbeslechting van de Huurcommissie als gevolg van deze wet ook open voor huurders in de middenhuursector (en voor servicekosten zelfs ook voor de vrije sector), ook zal de Huurcommissie als gevolg van deze wet naar verwachting vaker door gemeenten worden gevraagd om een verklaring over de kwaliteit van de woonruimte af te geven, die door de gemeente kan worden gebruikt in de bestuursrechtelijke handhaving van deze wet.

Om de Huurcommissie in staat te stellen deze schaalsprong, en andere toekomstige ontwikkelingen, het hoofd te bieden, en om huurders en verhuurders daarmee toegang te kunnen blijven verschaffen tot laagdrempelige geschilbeslechting, is het nodig dat de organisatie en haar processen toekomstbestendig(er) worden gemaakt.

Verplicht om gebreken schriftelijk te melden aan verhuurder

Het voorstel bevat diverse wijzigingen in de procedures voor huurders en verhuurders. Zo wordt het verplicht om gebreken eerst schriftelijk aan de verhuurder te melden voordat de Huurcommissie wordt ingeschakeld. Dit helpt om klachten beter te registreren en te bewijzen.

Ook worden meer zittingsvoorzitters ingezet tijdens drukte, zodat klachten sneller behandeld kunnen worden. Daarnaast krijgen huurders en verhuurders meer tijd om in verzet te gaan tegen een uitspraak, waardoor ze bijvoorbeeld extra professioneel advies kunnen winnen. Huurders in het sociale huursegment kunnen straks bij een geschil over een in het contract vastgelegde huurverhoging de zaak aan de Huurcommissie voorleggen. De commissie kan dan in meer gevallen zorgen voor duidelijkheid.

Klachtprocedure gedrag verhuurders geschrapt

Sommige procedures worden juist eenvoudiger. De Huurcommissie hoeft voortaan geen kosten meer terug te betalen als huurders hun zaak na het onderzoeksrapport intrekken. De klachtprocedure over het gedrag van verhuurders wordt geschrapt, omdat deze weinig resultaat oplevert en nu is ondergebracht bij gemeentelijke meldpunten goed verhuurderschap. Verder krijgt de Huurcommissie de vrijheid om het formulier voor het opgeven van servicekosten zelf te ontwikkelen.

Om piekdrukte aan te kunnen en de kwaliteit te waarborgen, worden flexibele zittingsvoorzitters toegevoegd en krijgen partijen meer mogelijkheden om een commissielid als niet onafhankelijk te wraken.