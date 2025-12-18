Minister Keijzer positief over Europees huisvestingspakket

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening reageert positief op het Huisvestingspakket dat de Europese Commissie dinsdag presenteerde. Dit pakket moet lidstaten meer ruimte geven om de woningnood structureel aan te pakken.

Een belangrijke stap is de aanpassing van de staatssteunregels. Vanaf 1 januari 2026 kunnen landen hierdoor ook de bouw van middenhuurwoningen financieel ondersteunen, naast de al bestaande steunmogelijkheden voor sociale huur. Daarnaast onderzoekt de Commissie welke Europese regels kunnen worden versoepeld en hoe administratieve lasten omlaag kunnen om bouwprocedures sneller en goedkoper te maken. Een uitgewerkt voorstel hierover wordt in 2027 verwacht.

Minister Keijzer noemt het pakket een positieve ontwikkeling:

“Nederland pleit al langer voor aanpassing en vereenvoudiging van Europese wet- en regelgeving. Het is goed om te zien dat deze boodschap in Brussel is aangekomen. Steeds meer landen lopen tegen dezelfde beperkingen aan. Maatregelen en deregulering zijn eigenlijk al eerder nodig dan 2027, maar dit is een belangrijke eerste stap. Ik ga nu snel in overleg met de Commissie om te bekijken hoe we de geboden kansen in Nederland kunnen benutten. Begin volgend jaar zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over de Nederlandse inzet.”

Met de nieuwe staatssteunregels kunnen overheden woningcorporaties en andere ontwikkelaars helpen bij de financiering van middenhuurwoningen. Verder richt het Europese pakket zich op het schrappen en vereenvoudigen van regels, onder andere via een meer pragmatische aanpak van soortenbescherming binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Ook wil de Commissie het gebruik van Building Information Modelling (BIM) stimuleren, zodat bouwprocedures sneller verlopen via betere data-uitwisseling. Daarnaast worden fabrieksmatige en modulaire woningbouw, opleidingstrajecten voor bouwpersoneel en het gebruik van hergebruikte en biobased materialen actief bevorderd.