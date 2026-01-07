Verkopende beleggers ook in 2026 bepalend voor huizenmarkt

ING Research verwacht dat de huizenprijzen in 2026 verder stijgen, maar minder hard dan in 2025. Eind dit jaar zullen de prijzen volgens prognose zo’n 3,5 procent hoger liggen dan eind 2025. Voor een koophuis zal dan gemiddeld ruim 500 duizend euro moeten worden neergelegd. Het aantal woningtransacties stijgt intussen door, vooral door beleggers die hun huurwoningen te koop zetten.

Een nieuw jaar brengt nieuwe verwachtingen en voorspellingen. Ook voor de woningmarkt en de huizenprijzen. Traditiegetrouw komen de onderzoeksbureaus van de grote Nederlandse banken met een prognose voor 2026, onder wie ING Research. De bank ziet de krapte op de woningmarkt vooralsnog aanhouden.

Uitponden huurwoningen gaat door

Het is nog afwachten wat de kleur en richting van het nieuwe Kabinet worden, en met welke oplossingen Den Haag komt voor de vastgelopen woningmarkt. Intussen draait het bij de huizenprijzen als vanouds om marktwerking. Zo spelen verkopende (particuliere) beleggers volgend jaar opnieuw een grote rol op de woningmarkt, zo verwachten de onderzoekers van ING Research. Het uitponden van woningen, omdat verhuren niet rendabel meer is door veranderde wetgeving, gaat nog wel even door. Vooral in en rondom de grote steden zorgt dat voor extra aanbod van koopwoningen, waardoor het aantal transacties toeneemt en de huizenprijsstijging daar afzwakt. Als gevolg hiervan hebben huurders wel steeds minder te kiezen, omdat huurwoningen in rap tempo van de markt verdwijnen.

Recordaantal woningverkopen in zicht

ING verwacht dat in 2026 ongeveer 245 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar wisselen. Daarmee zou het oude record uit 2017 worden verbroken. Voor 2025 zal het aantal woningtransacties uitkomen op zo’n 240 duizend. ING: ‘De extra stap in 2026 is bescheiden, maar betekenisvol. Het laat zien dat de markt, ondanks hoge prijzen, beter begint te functioneren dan in de afgelopen jaren waarin het gebrek aan aanbod de grootste rem vormde.’

Krapte blijft

Hoewel het aanbod toeneemt, blijft de woningmarkt in 2026 naar verwachting toch krap. De markt blijft hierdoor een verkopersmarkt, waar verkopers het voor het zeggen hebben. Kopers hebben ook dit jaar nog steeds weinig keuzemogelijkheden en ondervinden veel concurrentie bij de zoektocht naar een woning. Het overbieden op gewilde huizen kan daarnaast opnieuw voor een prijsopdrijvend effect zorgen.

De krapte neemt door het toegenomen aanbod wel iets af. Dit effect is het sterkst in en rond de grote steden, met name in het segment appartementen. Het zijn vooral die woningen die door particulieren beleggers te koop worden gezet. In landelijke regio’s, met gemiddeld minder appartementen, neemt de krapte minder snel af.

Starters grijpen kans

Vooral starters zijn hier in 2025 op ingesprongen en zullen dat in 2026 naar verwachting weer doen. Maar ook doorstromers kochten een deel van deze woningen in de veelal stedelijke gebieden. Doordat zij bij een verhuizing hun eigen woning in de verkoop doen, komt de hele markt meer in beweging, aldus ING Research. Ook een hoger aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen zou zorgen voor meer verhuisbewegingen en wat meer lucht in de koopmarkt.

Starters zullen in 2026 zullen naar verwachting ook meer financiële ondersteuning krijgen bij de aankoop van een woning via een schenking of extra lening van familie of vrienden. Ook ondersteuning van gemeenten via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal naar verwachting verder toenemen. In het derde kwartaal van 2025 ontvingen meer dan 2.000 starters een lening van SVn voor de aankoop van een woning. Dat komt neer op ongeveer 10% van alle woningaankopen door starters. Deze starterslening kan maximaal 50 duizend euro bedragen en kan boven op de hypotheek worden verstrekt.

Huizenprijsstijging zwakt af

ING Research verwacht dat vooral door het grotere aanbod van voormalige huurwoningen de huizenprijzen gemiddeld minder snel zullen stijgen dan in 2025.

Toch zijn er genoeg factoren die ervoor zorgen dat de bank een solide prijsstijging voor 2026 voorziet. ‘Naast de aanhoudende krapte, zullen hogere hypotheken en de toenemende financiële steun voor starters bijdragen aan hogere huizenprijzen in 2026.

Al met al verwachten de onderzoekers dat de huizenprijzen volgend jaar met zo’n 3,5 procent zullen doorstijgen (dec 2026 t.o.v. dec 2025). Voor dit jaar verwachten we een huizenprijsstijging die neerkomt op ongeveer 6,5 procent.