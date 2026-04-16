Optoppen en splitsen van woningen blijft achter

Het wordt als een van de oplossingen gezien voor het huidige woningtekort, maar het optoppen en splitsen van woningen krijgt maar geen vaart. Uit een analyse van ING Research op basis van CBS-cijfers, blijkt dat het aantal woningen dat op deze manier wordt gerealiseerd in 2024 opnieuw is gedaald.

Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen werd het door verschillende politieke partijen opgeworpen als een van de oplossingen voor het woningtekort in Nederland. Door gebouwen te voorzien van een extra woonlaag, winkels en kantoren te verbouwen tot appartementen en woningen te splitsen, kan de woningvoorraad groeien.

Politieke inzet

Het Kabinet Jetten gaat vooralsnog uit van 15.000 extra woningen per jaar door splitsen, optoppen en herontwikkeling. Ook de laatste twee kabinetten maakten zich daar sterk voor. ‘Door slim om te gaan met de gebouwen die er al staan, kunnen we meer betaalbare woningen toevoegen in steden en dorpen, met name in naoorlogse wijken en buurten’, schreef minister voor Hugo de Jonge bij de lancering van de Landelijke aanpak optoppen woningen in 2024. ‘Dit is hard nodig in de strijd tegen het woningtekort.’ Zijn opvolger minister Mona Keijzer probeerde het in 2025 met een extra ‘optopsubsidie’. Zij besloot hiertoe omdat ‘ondanks het grote potentieel, dit optoppen in de praktijk nog (te) weinig gebeurt’.

Vierde daling op rij

Ondanks deze inspanningen is het aantal nieuwe woningen dat ontstaat uit transformaties, optoppingen en splitsingen in 2024 verder gedaald. In 2021 werden er nog zo’n 17.500 nieuwe woningen via deze manieren gerealiseerd, in 2024 waren dat er slechts 10.700. Van deze woningtoevoegingen kwam vanaf 2020 zo’n 60 procent uit herontwikkeling van ander vastgoed zoals kantoren en winkels. Woningsplitsing droeg netto ongeveer 15 procent bij en optoppingen de resterende 25 procent.

Nieuwe woningen uit verbouwingen vormen met ongeveer 15% een belangrijk deel van het totale jaarlijkse aantal nieuwe woningen, aldus ING research op basis van de CBS-cijfers. Ze bieden een aantal economische voordelen ten opzichte van nieuwbouw, omdat ze doorgaans sneller en duurzamer te bouwen zijn dan nieuwbouw. De vraag is waarom het optoppen, splitsen en herontwikkelen dan niet van de grond komt.

Minder aantrekkelijk

ING berekende dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om nieuwe woningen uit verbouwingen te realiseren. De nieuwe woningen die zo op de markt komen worden voor bijna 70 procent gerealiseerd door investeerders in de private huursector. Voor kleinere particuliere of bedrijfsmatige investeerders is het verdienmodel bij verbouwingen sterk afhankelijk van voldoende toekomstige huur- of verkoopopbrengsten. Dit terwijl zij eerst de kosten voor de verbouwing op moeten hoesten en de risico’s voor bijvoorbeeld leegstand in moeten calculeren. Daarnaast geldt voor transformaties dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe woningen te realiseren uit ander vastgoed omdat de meest geschikte objecten op de aantrekkelijkste locaties al zijn getransformeerd, zo blijkt uit een analyse van het EIB.

Verdienmodel onder druk

Het verdienmodel van beleggers is onder druk komen te staan doordat de huuropbrengsten deels zijn gereguleerd en de kosten gestegen. Zo drukt de door Hugo de Jonge ingevoerde middenhuur regulering sinds midden 2024 (een deel van) de potentiële huuropbrengsten. Ook zijn van 2021 tot 2025 zowel de loonkosten als de bouwmateriaalkosten voor verbouwingen met zo’n 25 procent gestegen. Daarnaast
maakten verhogingen van de overdrachtsbelasting (van 6 naar 8 naar 10,4 procent in 2023) het voor beleggers minder aantrekkelijk om panden te verbouwen. In 2025 is deze weer verlaagd naar 8 procent.

Nieuwe poging

Om deze daling van het aantal woningen uit verbouwingen een halt toe te roepen, heeft het Kabinet Jetten aangekondigd om transformaties, optoppingen en splitsingen verder te stimuleren. Concrete plannen zijn nog niet bekend, maar het kabinet zou in ieder geval overwegen om per 1 januari 2027de overdrachtsbelasting te verlagen van 8 naar 7 procent. Verder zou het zich willen richten op het wegnemen van belemmerende regels en het verbeteren van de financiële haalbaarheid, onder meer door minder regels en soepelere procedures.

De overstap naar het belasten van werkelijk in plaats van fictief rendement per 2028 betekent een steuntje in de rug. Die overstap kan de belastingdruk én het financiële risico van transformaties en splitsingen verlagen, omdat investeerders pas belasting betalen wanneer ze daadwerkelijk rendement realiseren in plaats van al tijdens de woningrealisatie.

Vergunning voor woningsplitsing afschaffen

Voor gemeenten ligt er ook een taak. Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijke regels, zoals parkeernormen en vergunningsprocedures transformaties, optoppingen en splitsingen regelmatig vertragen of zelfs kunnen blokkeren. Door deze regels te schrappen zou de toevoeging van nieuwe woningen aan de markt sneller moeten gaan.

In een recent Kamerdebat gaf minister van VRO, Boekholt-O’Sullivan, aan dat zij wil onderzoeken of woningsplitsen vergunningsvrij kan worden, op plekken waar dat passend is. Volgens een analyse van Radar heeft ongeveer de helft van de gemeenten momenteel geen splitsingsbeleid, waardoor aanvragen trager verlopen en vaak worden afgewezen. Het vergunningsvrij maken van splitsen zou hierbij kunnen helpen.

Of alle voorgenomen plannen van het kabinet voldoende zullen zijn om de 15.000 extra woningen te realiseren, zal nog wel moeten blijken, zeker gezien het track record van vorige kabinetten op dit vlak.

GERELATEERD

nieuwbouwwoning prijs

Kopers betalen gemiddeld ruim half miljoen voor nieuwbouwhuis

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning steeg in het laatste kwartaal van 2025 naar meer dan 520 duizend euro. De prijzen van bestaande en nieuwbouwkoopwoningen stegen met gemiddeld 6,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster. Er is in Nederland een groot tekort aan woningen.... lees verder

tijdelijke woningen statushouders

Voorlopig houden statushouders voorrang op sociale huurwoning

Het nieuwe kabinet is net als het vorige van plan niet langer voorrang te verlenen aan statushouders bij sociale huur. Toch trekt minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting het bestaande wetsvoorstel van oud-minister Keijzer in en komt ze met een nieuwe wet. Dit tot frustratie van Keijzer, nu kamerlid. Vooralsnog is het wat onduidelijk waarom het wetsvoorstel... lees verder

stroomuitval

Netcongestie brengt woningbouw in gevaar

De G4 trok herfst vorig jaar al verontrust aan de bel bij minister Hermans van Klimaatzaken en Groene Groei over de aansluiting van nieuwe huizen op het elektriciteitsnet. Ondanks de urgentie is de situatie rond de netcongestie nog altijd kritiek. Met grote gevolgen voor de woningbouw, vooral in gemeente Utrecht. Het overvolle stroomnet in Nederland... lees verder

