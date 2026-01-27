Woningdelen beperkt woningnood én verlaagt zorgkosten

In Nederland zijn veel alleenwonenden. Deze eenpersoonshuishoudens houden de druk op de woningmarkt groot. Woningdelen zou een oplossing kunnen vormen voor de woningnood.

In het economenblad ESB pleiten een aantal hoogleraren voor woningdelen. Deze vorm van samenwonen zou niet alleen de druk op de woningmarkt kunnen verminderen, maar ook bijdragen aan lagere zorgkosten, minder energieverbruik en meer sociale verbondenheid.

De groei van het aantal alleenwonenden vormt een belangrijke oorzaak van de woningkrapte: inmiddels woont 29% van de Nederlandse volwassenen alleen, tegenover 12% in 1965. Naar verwachting stijgt dit aandeel tot 43% in 2050. Veel alleenstaanden, waaronder ruim een miljoen AOW’ers, wonen in relatief ruime huizen.

Drie onderzoeken — van de Universiteit Maastricht, Stichting Ouderenzorg Rotterdam (SOR) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken — geven inzicht in de bereidheid tot woningdelen. Gemiddeld zegt 7 à 8% van de respondenten open te staan voor samenwonen onder bepaalde voorwaarden. Dit zou kunnen leiden tot circa 270.000 tot 450.000 gedeelde woningen, wat neerkomt op een halvering van het huidige woningtekort.

Minder risico op ziekte

Daarnaast zijn er belangrijke gezondheidseffecten. Alleenwonenden hebben gemiddeld een hoger risico op chronische ziekten zoals dementie, diabetes type II en hoge bloeddruk, en zelfs een 32% hogere kans op sterfte per jaar. Woningdelen zou dit risico kunnen verkleinen door meer sociale interactie en gezonder gedrag te stimuleren. Gezien de hoge maatschappelijke kosten van deze ziekten (bijvoorbeeld 10 miljard euro per jaar voor dementiezorg) kan dit ook financiële baten opleveren.

Minder eenzaamheid

Daarnaast verlaagt woningdelen woonlasten en energieverbruik per persoon en kan het gevoelens van eenzaamheid verminderen — een probleem dat tien procent van de Nederlanders ervaart. Het grootste obstakel is echter beleidsmatig: huur- en hypotheekcontracten verbieden vaak (onder)verhuur, en AOW’ers of bijstandsgerechtigden verliezen een deel van hun uitkering bij samenwoning. Kleine aanpassingen, zoals soepelere hospitaregelingen, aangepaste hypotheekvoorwaarden en het toestaan van twee huishoudens achter één voordeur, zouden deze drempels kunnen wegnemen.