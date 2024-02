Klimaatadaptatie: Utrecht zet in op water en groen

De gemeente Utrecht start in 2024 met 11 projecten, die de stad meer klimaatbestendig moeten maken. Ook andere gemeenten timmeren aan de weg op dit vlak.

De projecten in Utrecht dragen bij aan een klimaatbestendige gemeente, door vergroening, regenwaterbeheer en een verbetering van de waterkwaliteit. Wethouder Susanne Schilderman, circulaire economie en openbare ruimte: ‘Meer groen in de wijken betekent een koelere plek in de zomer. En ook als het veel regent is het belangrijk dat de openbare ruimte water kan opslaan en hergebruiken. Minder tegels en meer groen: zo blijft Utrecht een levendige en leefbare stad.’

Van wadi ’s tot duurzaam kunstgrasveld

In een raadsbrief staan de projecten beschreven. Zo worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en wadi’s aangelegd. Ook verwijdert de gemeente een tijdelijke dam en plaatst een brug in een park. Daarnaast komt er op een sportpark een duurzaam voetbalkunstgrasveld, dat ruimte heeft voor waterbuffering om regenwater op te vangen en nuttig te kunnen hergebruiken.

Verder worden er schoolpleinen aangelegd die klimaatadaptief zijn en daarmee beter bestand tegen hevige regenval. Bij twee scholen wordt bijvoorbeeld ruim 1200 m2 aan steen weggehaald en vervangen door 660 m2 groen en waterdoorlatende verharding, zoals houtsnippers en zand.

Steun van waterschap

De gemeente krijgt hiervoor financiële steun vanuit het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Voorwaarde voor de steun is dat de maatregelen voldoen aan in ieder geval één van deze doelstellingen: verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied, verminderen van de gevolgen van extreme regen (piekbuien), langdurige droogte en hitte in het stedelijk gebied (klimaatadaptatie) en het versterken van de bewustwording over water bij bewoners.

Impulsregeling

De gemeente vroeg voor 12 projecten financiering aan, maar er viel er één af omdat die niet aan de voorwaarden voldeed. Het Hoogheemraadschap Stichtse Velden heeft voor de realisatie van de andere 11 projecten in totaal 889.525 euro ter beschikking gesteld. Die middelen zijn afkomstig uit de impulsregeling Water in de Leefomgeving. De impuls is bedoeld om te helpen bij maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid van de omgeving. De resterende kosten worden gedekt uit een groot aantal gemeentelijke programma’s en externe bijdrages.

Aan de slag

Veel gemeenten werken momenteel aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie. In gemeente Groningen is er het project Cool Square, waarbij het Damsterpleinplein op een klimaatadaptieve manier wordt heringericht. ‘Juist dit plein is erg moeilijk om te vergroenen, omdat het op een parkeergarage is gebouwd. In dit project onderzoeken we samen met een aantal partners de mogelijkheden en passen we het plein aan.’ In gemeente Nijmegen is recent een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda vastgesteld. De gemeente richt zich op 10 gebieden die voorrang krijgen. ‘Dit zijn locaties waar de risico’s op wateroverlast, verdroging en hittestress het grootste zijn.’

De gemeente Dijk en Waard houdt zich bezig met waterbergende parkeerplaatsen en wadi’s. Arnhem start met de zogenoemde 3-30-300-regel om wijken en buurten te vergroenen. Met de regel wil de gemeente monitoren welke buurten aan de groennorm voldoen en waar nog een slag te slaan is. Uit een analyse blijkt dat er nog knelpunten zijn. Ook zetten veel gemeenten zich in om verstening tegen te gaan.