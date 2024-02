Kansenkaart toont lokale vergroeningsmogelijkheden

Beeld: Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek lanceert een nieuwe richtlijn en een kansenkaart. Daarmee kunnen gemeenten zien in welke buurten de grootste vergroeningsmogelijkheden liggen. Genemuiden Noord-Oost (Overijssel) blijkt de buurt met de meest versteende tuinen.

De stichting zet zich in voor het verminderen van verharding en het vergroten van het groenoppervlak in tuinen. ‘Vergroening bevordert infiltratie van water, voorkomt hittestress en biedt meer ruimte voor biodiversiteit. Door bewust te kiezen voor meer groen, dragen tuineigenaren bij aan een leefbare toekomst,’ aldus Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek.

Hij noemt vergroening ‘een collectieve inspanning’. De stichting wil daarom inwoners, gemeenten en andere partijen aanmoedigen alle kansen te benutten. Inmiddels zijn er meer dan 170 gemeenten aangesloten en zijn er heel wat acties en initiatieven op touw gezet. Zo is er de jaarlijkse Steenbreektrofee voor innovatieve en inspirerende voorbeelden onder aangesloten gemeenten. Ook was Steenbreek een van de initiatiefnemers van de maailoze meimaand.

Ideale balans zoeken

Nu is er een Steenbreek Richtlijn bijgekomen. Volgens de makers is het ‘een nieuwe kijk op de ideale verhouding tussen groen en verharding in de tuin’. De richtlijn heeft als doel om inzichtelijk te maken waar de kansen liggen om te vergroenen. Het houdt rekening met praktisch gebruik van de tuin waarbij een verhard oppervlak van maximaal 15 m² wenselijk is. Boven die 15 m² adviseert Steenbreek een verhouding van 80 procent groen en 20 procent verharding aan te houden. Nu zijn dat vaak nog percentages van 60 procent groen versus 40 procent steen.

Kansenkaart

De richtlijn is de basis voor de Steenbreek Kansenkaart, een infographic waarop gemeenten kunnen zien waar de vergroeningskansen in hun gemeente liggen. De kaart biedt een overzicht van het versteende tuinoppervlak in een gemeente, het percentage tuinen dat aan de richtlijn voldoet en de meest kansrijke buurten om te vergroenen. Met de kaart kunnen gemeenten samen met bewoners gericht aan de slag in versteende buurten, bijvoorbeeld met het aanleggen van borders, geveltuintjes, tegels wippen of het plaatsen van een regenton.

Data goed interpreteren

Joost Verhagen is directeur van adviesbureau Cobra Groeninzicht, het bedrijf dat de data aanlevert voor de kansenkaart. ‘Leg deze data in handen van iemand die binnen de gemeente daadwerkelijk gebiedskennis heeft, iemand met groene hersens,’ adviseert hij. ‘En combineer de Kansenkaart met data over bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast, biodiversiteit of de 3-30-300-regel. Op die manier voeg je nog meer focus en urgentie toe aan de resultaten van de Steenbreek Richtlijn.’

Meest versteende tuinen

Uit de kaart blijkt dat het Overijsselse Genemuiden Noord-Oost de buurt is met de meest versteende tuinen van Nederland, gevolgd door Sint Pieterspark (Tilburg) en Hoogeland Oost (Westland). Provincie Zuid-Holland is prominent vertegenwoordigd met vier buurten in de top tien. Hier is het vergroeningspotentieel aanzienlijk.