Van bewegend bos tot de maailoze meimaand

Vergroenen is in gemeenteland aan de orde van de dag. Deze 7 gemeentelijke initiatieven dragen bij aan bewustwording onder inwoners, meer biodiversiteit en minder hittestress en wateroverlast door regenbuien.

Gemeente.nu bericht regelmatig over de stappen die gemeenten zetten voor een groenere buitenruimte. Ook deze gemeenten gaan op groen met hun initiatief.

Bewegend stadsbos

De gemeente Arnhem krijgt een bewegend bos. De komende 2 jaar worden 50 bakken, met daarin verschillende boomsoorten, door de stad verplaatst. De gemeente wil met dit tijdelijke en verplaatsbare stadsbos inwoners laten ervaren wat een groene buitenruimte doet. De bomen worden op plekken gezet waar inwoners, ondernemers of de gemeente zelf het idee hebben dat ze iets toevoegen aan de leefbaarheid. Als na die 2 jaar blijkt dat inwoners enthousiast zijn over bomen op een bepaalde plek, bekijkt Arnhem wat ze kan doen om die plek blijvend te vergroenen.

Wethouder Bouwkamp (met Groen en Klimaatadaptatie in de portefeuille): ‘Dit doen we om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem hete dagen en zware regenval. Maar we doen het natuurlijk vooral voor de Arnhemmers. Want meer groen nodigt uit om vaker naar buiten te gaan. De schaduw brengt ons verkoeling op warme dagen en bomen zorgen voor schonere lucht. Uiteindelijk willen we van bewegende bomen naar vaste bomen. En op plekken die nu nog vooral grijs zijn, is het bewegende stadsbos een mooie eerste stap om te laten zien hoeveel goeds groen ons brengt.’

‘3-30-300 regel’

Het Bewegend Stadsbos Arnhem is een knipoog naar Bosk, het bewegende bos van Leeuwarden uit 2022. Een motie voor de beweegbare bomen is in november 2023 aangenomen door de Arnhemse gemeenteraad en half mei gaat het project van start. Er wordt 132.000 euro uit het klimaatadaptatiefonds voor vrijgemaakt. Het bos sluit daarnaast aan bij de Arnhemse ambitie om te voldoen aan de ‘3-30-300 regel.’ Dit houdt in dat er vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, dat 30 procent van een wijk in de schaduw valt van een boom en dat elke woning binnen 300 meter afstand van een plantsoen of andere groenvoorziening ligt.

Maailoze meimaand

Deze maand vindt ook weer de actie Maai Mei Niet plaats. Dit is een initiatief van de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek en Velt. Hiermee roepen ze gemeenten en tuineigenaren op om deze maand de grasmaaier te laten staan. Wie daar aan meewerkt, levert een bijdrage aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit.

De verschillende organisaties pleiten daarom voor een ander maaibeheer, waarin minder vaak wordt gemaaid. Verschillende gemeenten doen mee, zoals Emmen. Tijdens de hele maand mei wordt een aantal plekken minder vaak of niet gemaaid om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in een groene leefomgeving. Ook de gemeente Groningen laat bepaalde gebieden tot 1 juni met rust.

Groen festival

In Haarlem vindt er een groenfestival plaats, waar wordt getoond hoe de stad nog groener kan worden. Op het festival zijn er allerlei activiteiten. Denk aan gratis advies voor de tuin door studenten tuinarchitectuur, lezingen, een workshop wormenhotel bouwen, een wildplukwandeling, een workshop botanisch tekenen en een bomensafari door de wijk.

Biodivers zaaigoed

Verder kunnen in verschillende gemeenten melkveehouders nu met korting hun land inzaaien met biodivers zaaigoed. Dit zorgt voor een kruidenrijk grasland. Elke ingezaaide hectare scheelt 500 kg aan kunstmest en daarmee wordt 1000 kg CO² bespaard. Het initiatief komt van Urgenda en LTO Nederland. Deze twee organisaties zijn de crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland gestart. Gemeenten die hier aan mee doen, leveren een financiële bijdrage, waarmee hun melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed ontvangen.

Gratis boom in ruil voor stadsgesprek

De gemeente Den Haag geeft al een aantal jaar gratis bomen weg om de stad groener, leefbaarder en beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Bomen bieden verkoeling in de zomer en zorgen ervoor dat het water uit flinke buien beter de grond in kan lopen. In 2023 werden er 2100 bomen weggeven. Ook later dit jaar zijn er gratis exemplaren te krijgen. Wie meedoet aan een stadsgesprek over hoe je een buurt vergroent, krijgt voorrang op de gratis bomen.

Prijswinnende schooltuinen

De gemeente Groningen is recent verkozen tot winnaar van de Gouden Wortel 2024. De gemeente ontving de prijs tijdens de Week van de Schooltuin voor het jarenlang ondersteunen van het schooltuinieren. De jury roemde vooral de aanpak van de gemeente, waar een brede ondersteuning van het schooltuinieren centraal staat. De stad heeft vier schooltuincomplexen waar alle kinderen uit de stad naartoe komen voor natuurlessen. ‘Groene paradijsjes in de stad,’ aldus de jury.

Plant & klaarbox

Wie in de gemeente Lelystad tegels wil vervangen door groen, kan een van de 1000 Plant & Klaarboxen winnen. Deze box bestaat uit planten waarmee je 1 m² tuin kunt vergroenen. De gemeente wil meer groen (en minder verstening), om zo hittestress in de zomer te voorkomen, waterafvoer te verbeteren en een netwerk aan groene tuinen te maken. Om mee te doen aan de actie is het inleveren van minstens 1 tegel (30x30cm) verplicht bij het ophalen van het plantenpakket. De gemeente telt de ingeleverde tegels en meldt die aan voor het NK Tegelwippen. Groener Lelystad organiseert de actie wordt. Dit is een samenwerking tussen de gemeente, IVN Flevoland, woningcorporatie Centrada en Landschapsbeheer Flevoland.

Lees ook:

Gemeenteland vergroent: zes praktijkvoorbeelden

Groene initiatieven rondom jonge inwoners