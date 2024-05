Van der Burg noemt Arnhemse plannen asielopvang ‘spectaculair’

Foto: ANP Sem van der Wal, asielschip in Arnhem

Dat de gemeente Arnhem in totaal 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers regelt, is ‘echt heel gaaf’, vindt demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel). Hij moet nog steeds veel opvangplekken voor asielzoekers regelen en ‘zoiets spectaculairs als in Arnhem’ is door andere gemeenten ‘helaas niet’ aangeboden.

Arnhem ‘laat zich echt van zijn beste kant zien’ en heeft ook aangegeven een ambassadeur te zijn in de hoop dat meer gemeenten volgen, aldus de bewindsman. Met de opvangplekken wordt Arnhem ‘de nummer één gemeente van Nederland. Want ze gaan echt veel meer doen dan ze zouden moeten doen, en geven daarmee het goede voorbeeld.’

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente wil op termijn 1700 vluchtelingen duurzaam opvangen en tekende daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zo wil de gemeente zo’n 800 permanente opvangplekken realiseren in de nieuwe woonwijk Rijnpark, aan de oostkant van de stad. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Als het aan de lokale coalitie ligt, wordt een noodopvang in Arnhem-Zuid permanent. Daar verblijven 350 asielzoekers in een voormalig verpleeghuis. Dat gebouw wordt gesloopt en er komt een nieuw gebouw voor in de plaats. Het asielzoekerscentrum aan de Groningensingel blijft in gebruik. Daar wonen 430 mensen. In de opvang bij Oosterbeek mogen 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) blijven.

Integratie en participatie

Volgens Arnhem moeten de opvangplekken meer bieden dan alleen onderdak en zijn ze gericht op integratie en participatie van vluchtelingen. Het permanente karakter van de opvangcentra zorgt voor meer verbinding met de omgeving. ‘We moeten af van de parallelsamenleving op een AZC en nieuwkomers direct betrekken bij onze samenleving,’ aldus Paul Smeulders, wethouder Asiel. ‘Zo bereiden we ze niet alleen voor op een actief leven in Nederland, maar benutten we ook hun potentie. Participatie versterkt de integratie, versterkt de taal en versterkt het wederzijds begrip.’

Het goede voorbeeld

De overeenkomst stelt het COA in staat om te plannen met een lange termijnvisie, volgens bestuurder Joeri Kapteijns. ‘En te zorgen voor een stabiele en ondersteunende omgeving waarin vluchtelingen kunnen herstellen, groeien, participeren en integreren. Deze overeenkomst past ook in ons streven naar langjarige opvang in samenwerking met andere gemeenten. We hopen dat het goede voorbeeld met de gemeente Arnhem ook navolging gaat krijgen.’

Ook VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de Gelderse hoofdstad ‘het goede voorbeeld’ geeft. ‘Alleen door de opvang van asielzoekers eerlijk te verspreiden over het land, kunnen we het eindeloos slepen met vluchtelingen van locatie naar locatie stoppen.’

Norm spreidingswet

Arnhem komt met een optelsom uit op in totaal 1700 asielzoekers die een ‘duurzame opvang’ krijgen. Dat zou ruim boven de norm uit de spreidingswet zijn. Daarin staat dat de gemeente 720 opvangplaatsen moet realiseren, waaronder 61 voor minderjarige vluchtelingen die zonder begeleiding naar Nederland zijn gekomen.

Op korte termijn

Verder vangt Arnhem op korte termijn 250 extra vluchtelingen op in hotels. Zo wordt een NH Hotel vanaf augustus 2 jaar gehuurd voor de opvang van 200 vluchtelingen. In een hotel tegenover het centraal station worden 45 minderjarige vluchtelingen een jaar lang ondergebracht. De 6 opvangschepen met in totaal bijna 1000 asielzoekers blijven in elk geval tot het eind van het jaar liggen. In het najaar beslist de gemeente of de schepen na de jaarwisseling mogen blijven.